Faciadan dönüldü

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılan 7 katlı bina çöktü. Yapılan çalışmalarda enkaz altında kimseye rastlanmadı

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılan bina çöktü.

İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı boş bina dün 14.45 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü.

Emek Caddesi Narlı Sokak'taki binanın kentsel dönüşüm amacıyla 1 ay önce boşaltıldığı öğrenildi. AFAD öncülüğünde yapılan çalışmalarda enkaz altında kimseye rastlanmadı.

Bina çökerken yanındaki binaya ve sokaktaki otomobillere de zarar verdi.

1991 yılında yapılan binanın 2.5 katının kaçak olduğu bildirildi.

İstanbul Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan çarpıcı bir iddia geldi. Binanın bugün yıkılmasının planlandığını ifade eden Bahadır, giriş kattaki kolonlarda bulunan demirlerin söküldüğünü binanın da bu nedenle yıkıldığını kaydetti.

Bahadır “Bizden yarın (bugün) yıkmak için ruhsat almışlardı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yıkım firmasından ya da başka kişiler tarafından giriş katta kolonlarda bulunan demirlerin alındığı söyleniyor.

Ondan dolayı bu çökme oluyor. Bunlar tamamen görgü tanıklarının ifadesidir. Bize bir ihbar gelmedi. Gelse tedbir alırdık” dedi

ÇÖKEN BİNA ÜZERLERİNE DÜŞTÜ!

Bahçelievler'de çöken binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayan ve torunu ve kızı ile mahsur Bahtiyar Cengiz, yaşadıklarını anlattı. Olay anında büyük korku yaşadığını ifade eden Cengiz, "Bina birden üstümüze yıkıldı. Torunum ve kızım yan odadaydı. " dedi.

Çöken binanın bir kısmının üzerine düştüğü yan binada yaşayan Bahtiyar Cengiz isimli kadın hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla binadan çıkarılan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bahtiyar Cengiz tedavi altına alınırken, yaşadığı korku ve panik de yüzüne yansıdı. Yaşadıklarını kâbusu anlatan Bahtiyar Cengiz, “Bina birden üstümüze yıkıldı. Benim de üstüme geldi. Torunum ve kızım yan odadaydılar” dedi.

KIZINI OKULDAN ALMAK İÇİN ÇIKTI SON ANDA KURTULDU

Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan Elif Cengiz de yaşadıklarını anlattı. Kızını okula bırakmak için aracına bindikten sonra binanın çöktüğünü belirten Cengiz, “Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. ” dedi.

Cengiz korku dolu anları şu sözlerle anlattı: “Annemlerin binasının önünde aracımı park etmiştim. Kızımı okula bırakmak için araca bindim Tam hareket ettirdim. Binanın yıkıldığını gördüm. Her taraf toz bulutu oldu. Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu.

Toz bulutu kalktıktan sonra annemlerin binasının üzerine çöktüğünü gördüm. Bina depremden dolayı boşaltılmıştı. Ama hiçbir şeklide ne belediye ne müteahhit hiçbir önlem alınmadı. Bina yanlamasına annemlerin binasının üstüne çöktü.

Bu sırada da annem mutfakta yemek yapıyor. Yattığı odaya gidiyor sonra. Televizyonu kapatayım derken üzerine yıkılıyor duvar. Şu anda hastanede annem. Durumu iyi.”



