Esnafın dövdüğü Suriyeli çocuğa tatil hediyesi

Balçovada bir termal otelin üç gün misafir edeceği Hamdo ailesinin 5 çocuğundan biri olan Ahmed, hayatında ilk defa tatil yapmanın heyecanı yaşıyor. Ahmed, kardeşleriyle otelin bahçesinde, havuzunda doyasıya...

Balçovada bir termal otelin üç gün misafir edeceği Hamdo ailesinin 5 çocuğundan biri olan Ahmed, hayatında ilk defa tatil yapmanın heyecanı yaşıyor. Ahmed, kardeşleriyle otelin bahçesinde, havuzunda doyasıya eğleniyor.

SAVAŞIN İZLERİNİ ŞİMDİ SİLDİK



Hamdo ailesi, sadece Ahmedin başına gelen son olayı değil, savaşın izlerini de silmek istiyor.

Anne Gossun Abin, savaş koşullarından Türkiyeye geldiklerini, eşi ve oğlunun mendil satarak geçimlerini sağladığını belirterek, Başımıza gelen olaydan sonra hayatımız değişti. Başbakan, Cumhurbaşkanı bize sahip çıktı. Bu otelin bizi davet etmesine çok sevindik. Allah hepsinden razı olsun dedi.

Hayatlarının bundan sonra daha iyi olmasını dilediğini söyleyen anne, Bizim istediğimiz doğru düzgün bir hayat yaşamak. Çocuklarımızı okutmak istiyoruz. Ama şartlarımız el vermiyor. Şu anda kaldığımız ev çok kötü diye konuştu.

Gossun Abin, otelde yapacakları üç günlük tatil için, Hiç ummadığımız bir hayat yaşayacağız, Hayatımızın ilk tatili bu. Daha önce hiç böyle bir yerde kalmadık. Çocuklarım için çok mutluyum. Savaşın izlerini şimdi sildik ifadelerini kullandı.

Baba Abdo Hamdo, ise Allah hepinizden razı olsun. Dükkan sahibi bu olaya vesile oldu, Allah ondan da razı olsun diye konuştu.

Gazeteciler için Arapça tercümanlık yapan İzmir Büyükşehir Belediyesinin AK Partili meclis üyesi Sait Baştaş ise, hayırseverlerin aileye her gün erzak paketleri, ayni yardımlar yolladığını belirterek, Ufacık, 12 metrekare bir yerde 10 kişi yaşıyorlar. Bu sabah kıyafet alışverişi yaparken, bir mağaza müdürü büyük kardeşe iş teklifinde bulundu. Türkçe bilmediğini söyleyince, Temizlik yapar dedi. Bizim insanımız duyarlı. İŞKURdan gerekli izinler alındıktan sonra babaya iş bulacağız ve çocukların okuması için elimizden geleni yapacağız dedi.

AA

