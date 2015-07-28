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Esnaf terör estirdi! Turiste öldüresiye dayak

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Bursa'da lokantaya giden Arap turist, verdiği sipariş geç kaldığı için kalkmak isteyince iş yeri çalışanları tarafından hastanelik edildi.

Esnaf terör estirdi! Turiste öldüresiye dayak
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet caddesi üzerindeki bir lokantada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, gezmek için Bursaya gelen Arap turist, Bursanın meşhur kebabını yemek için bir lokantaya girdi. Verdiği sipariş gecikince kalkmak isteyen turist, iş yeri çalışanları tarafından sert bir dille uyarıldı. Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen turist, dükkandan çıktığı esnada çalışanlar tarafından sert cisimlerle saldırıya uğradı.

Ne olduğunu anlam veremeyen Arap turist kaçmaya başladı. 15 metre ileride yakaladıkları Arap turisti feci şekilde döven işletmecileri çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Arap turisti en yakın hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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