Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 4 ölü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Osmangazi Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi öldü. Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ne gelen silahlı saldırgan, dehşet saçtı. Büyük panik yaşanırken, saldırganın açtığı ateşte 4 kişi yaşamını yittirdi.

Ölenlerin üniversite personeli olduğu belirtildi. Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.

Kampüse çak çayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA Eskişehir Muhabiri Eyüp Kelebek saldırıya ilişkin aktardığı ilk bilgilere göre:

"Bir araştırma görevlisi belirlenmeyen bir nedenden dolayı saldırıda bulunuyor. Rektörün açıklamasına göre 4 kişi ölüyor. saldırgan şu an emniyet müdürlüğünde. Üniversite camiası adeta şokta. resmi açıklamaya göre 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında öğrenci yok. Araştırma görevlisi olayla kullandığı silahla birlikte Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü."

Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre, öldürülenler araştırma görevlisi, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutman...