Eskişehir'de tur otobüsü kaza yaptı: 11 ölü

Ankara'dan Uludağ'a geziye giden yolcuları taşıyan otobüsün Eskişehir'de yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Otobüs şoförünün önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırıp ağaçlara çarptığı öne sürülüyor.

Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıyan otobüs Eskişehir'de kaza yaptı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen Muhsin Ö. (51) idaresindeki 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.



Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç kaza yerinde incelemelerde bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.

VALİ: KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR



Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sabaha karşı Eskişehir'de üzücü bir trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.



Eskişehir-Bozüyük karayolunda bir tur otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarptığını belirten Çakacak, şöyle konuştu:



"Kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızın Eskişehir Devlet, Yunus Emre Devlet ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Yaralılarımızın durumları ağır değil. Müdahalesi devam eden, kırıkları olanlar var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yol boş, 3 şeritli, bir de kurtarma şeridi olmak üzere geniş bir yol. Yol ışıklandırılmış... Sabah Emniyet Müdürümüz ve diğer tüm kurtarma ekiplerimizle yolda buzlanma görmedik. Dolayısıyla farklı sebepleri olabilir. Arkadaşlarımız kazanın sebebini araştırıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız konuyla ilgili soruşturma başlattı. Şoförler gözaltına alındı."

"ŞOFÖR UYUDU" İDDİASI



Yolculardan Mustafa Mumcu, kendisinin kaza sırasında arka koltuklarda oturduğunu kaydetti. Mumcu, "Ben en arkada oturuyordum. Şoförün arkasında oturan arkadaş görmüş. O da 'Şoför uyudu, o hızla yalpalayıp ağaca vurdu' diyor." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, kentteki hastanelerde tedavi altına alınan 44 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





"ÖNÜNE BİR KARALTI ÇIKTI, KÖPEK SANDIM"



Kaza sırasında otobüsü kullanan şoför Muhsin Ö, emniyetteki ifadesinde, saat 00.00'da Ankara Kızılay'dan kendisi, yedek şoför ve muavin ile yolcular dahil 55 kişiyle yola çıktıklarını belirtti.



Muhsin Ö, araçta bir ya da iki çocuğun da bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Ankara'dan yola çıktığımızda aracı Erkan A. kullanıyordu. Sivrihisar Bademli Tesisleri'nde aracın sevk ve idaresini ben aldım. Erkan A, araç alt kısmında bulunan yatak kısmına dinlenmeye gitti. Eskişehir içinden Bursa istikametine giderken çevre yolu üzerinde benim önüme bir karaltı çıktı. Köpek sandım, vurmayayım diye direksiyonu hafif sağa kırdım ama toplayamadım. Yol kenarında bulunan ağaca çarptım. Olayda yaralanmadım ama vücudumda ağrılar oluştu. Doktor raporu tanzim edildi. Çarpma sonucunda araçta bulunan yolcular panik yaşadı. Yaralananlar oldu. Olay yerinde ölenler olduysa da görmedim. Şaşkındım ve kendimde değildim. Olayda kusurum olduğunu düşünmüyorum. Hızlı değildim, uyumuyordum, anlık olaydı. Gözümün önüne bir araç geldi, köpek sandım."



Gözaltındaki Muhsin Ö. ile diğer sürücü Erkan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.