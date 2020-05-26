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Eski Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybettiEski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

Eski Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 22’nci Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı İstanbul’da 88 yaşında yaşamını yitirdi. Kanser teşhisi konulan ve bir dizi ameliyat geçiren Karadayı'nın yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada yargılanıp, müebbette çarptırılan Karadayı geçen yıl Ağustos ayında “Ölmeden önce aklanmak istiyorum. 16 aydır davamız İstinaf Mahkemesi’nde sonuçlanmadı. Dilekçe verip., davamızın öne çekilmesini, bütün arkadaşlarımızın aklanmasını görmek istiyorum. Darbecilik lekesiyle bu dünyadan ayrılmak istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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