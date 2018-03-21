Müzakerecilik konusunda uluslararası alanda pek çok yabancı diplomata kök söktüren, Annan Planı müzakereleri sırasında saatlerce aynı mekanlarda KKTC ekibiyle çalışan eski Büyükelçi Deniz Bölükbaşı yaşamını yitirdi

Eski diplomat ve siyasetçi Ahmet Deniz Bölükbaşı yaşamını yitirdi.

Bölükbaşı, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Türk siyasetine damga vuran isimlerden Osman Bölükbaşı'nın oğlu olan deneyimli diplamat Deniz Bölükbaşı, 25 Ekim 1949'da Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ve Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.



Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Bölükbaşı, Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.

Türkiye’nin Bölükbaşı'nı tanıdığı olay ise tartışmaşlı 1 Mart tezkeresiydi. Irak savaşı öncesi ABD ile yapılan müzakerelerde Türk tarafında yer alan en üst düzey diplomatik isim olan Bölükbaşı, daha sonra 23. dönem milletvekili olarak MHP'den Meclis'e girdi.

12 Haziran 2011 seçimleri öncesi patlak veren kaset skandalı sonrası milletvekilliğinden ve MHP'deki görevlerinden istifa eden Bölükbaşı, aktif siyasettten çekilmişti.

Akademik çalışmalarını sürdüren Bölükbaşı, diplomasi alanında da kitaplar kaleme aldı.

Bölükbaşı, evli ve iki çocuk babasıydı.