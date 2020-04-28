Eşini bıçaklamaktan 1 yıl yattı çıkar çıkmaz kızını öldürdü

Türkiye'de ne yazık ki kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen şiddet suçlarının ardı arkası kesilmiyor.

Türkiye’de kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin ne yazık ki ardı arkası kesilmiyor. Cezalar caydırıcı olmadığı sürece bunların önüne geçilemeyecek gibi gözüküyor. Gaziantep’te eşi Rukiye Aslan’dan ayrı yaşayan 33 yaşındaki Müslüm Aslan isimli erkek Rukiye Aslan’ı bıçakladığı için cezaevine girmişti. Tahliye olan Müslüm Aslan çocuklarını görmek istedi. Çocuklarının bir süre yanında kalmasını isteyen Müslüm Aslan bu süreçte çocuklarına şiddet uyguladı. 9 yaşındaki kızı Ceylan uğradığı şiddeti kaldıramadı ve hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Detaylara birlikte bakalım.

1 yıl önce tartıştığı eşi Rukiye Aslan’ı bıçaklayan ve bu nedenle cezaevine giren Müslüm Aslan isimli erkek tahliye oldu. Tahliyesinin ardından ise çocuklarını görmek istedi

Rukiye ve Müslüm Aslan’ın 3 çocuğu bulunuyordu. Rukiye Aslan, Müslüm Aslan’ın çocukları görmesine müsaade etti

Geçtiğimiz Cuma günü Gaziantep’te Güzelvadi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Müslüm Aslan büyük kızı olan 9 yaşındaki Ceylan’ı darp etti

Minik kızın yere yığılarak hareketsiz kalması üzerine Müslüm Aslan, 155 ihbar hattını arayarak, çocuğunu darp ettiğini belirterek adresini verdi



Bu sırada ise 7 ve 5 yaşındaki diğer iki çocuğunu kendisinden boşanmak için dava açan ve baba evinde yaşayan Rukiye Aslan’ın evine bıraktı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri küçük kızı hastaneye kaldırdı, kaçmaya çalışan Müslüm Aslan’ı ise yakaladı. Ancak küçük Ceylan 4 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün kaybetti



Gözaltındaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müslüm Aslan’ın Ceylan’ı döverek öldürdüğü sırada olaya şahit olan Ceylan’ın küçük kardeşlerinin ifadeleri ise kan dondurdu



Y. İ. Aslan, “Babam ellerimize tahtayla vurdu. Ablamı duvara asarak, hortumla dövdü. ‘Anneniz eve geldi mi?’ diye sorup ablamı ve beni dövdü. Sonra beni ve kardeşimi alıp, annemin evinin önüne getirdi. Sürekli bize balta gösterip, kolumuzu keseceğini söylüyordu” diye konuştu.

Evde yapılan incelemede kızını döverek ölümüne neden olan Müslüm Aslan’ın olayın ardından sıçrayan kan izlerinin bulunduğu perdeyi keserek sobaya atıp, yaktığı belirlendi.

Olayla ilgili konuşan Ceylan’ın annesi Rukiye Aslan ise, Müslüm Aslan’ın daha önce kendisini boğazından bıçakladığını bu nedenle cezaevinde olduğunu belirterek şunları söyledi;



“Eşim beni daha önce sürekli dövüyordu. Geçen yıl ramazan ayında boğazımı makasla keserek beni darp etti. Ben de çocuklarımı alarak babamın evine geldim. Ölümden zor kurtuldum. Boşanma davası açarak şikayetçi oldum. Polisler, bunun üzerine Müslüm’ü yakalayarak cezaevine koydular. Çıktıktan sonra bana ‘barışalım sorunları halledelim.’ dedi ama kabul etmedim” dedi.

“Kızım öldü, en ağır şekilde ceza almasını istiyorum.” diyen acılı anne şu şekilde konuştu;



“Eşim cezaevinden çıktıktan sonra çocukları birkaç günlüğüne görmek için yanına almak istedi. Ben de babaları olduğu için izin verdim. Ama geri göndermesini istediğimde beni hep oyaladı. Çocuklarıma sürekli şiddet uyguluyormuş. Kızımı ‘annen buraya geldi mi yalan söyleme’ diyerek dövmüş. Kollarından duvara asmış, sonra hortumla döve döve bayıltmış. Ceylan kanlar içinde kalınca da 2 oğlumu taksiyle bizim evin önüne bırakıp kaçmış. Kızım öldü, yıllardır bana ve çocuklarıma hayatı zindan eden bu caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum”