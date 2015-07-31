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Esenyurtta kimyasal madde paniği

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Esenyurtta bulunan bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Esenyurtta kimyasal madde paniği
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Yangında can kaybı yaşanmazken, işçiler büyük panik yaşadı.  

Yangın, Esenyurta bağlı Atatürk Mahallesinde bulunan bir ambalaj fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ambalaj üretimi yapan fabrikanın bahçesinde bir iş kamyonu manevra yaptığı sırada kimyasal maddelerin olduğu bir tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kimyasal maddelerin bulunduğu tanker alev aldı. Tankerden sıçrayan alev kamyonu sardı. Alevlerin giderek büyüdüğünü gören fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir taraftan alevlere müdahale ederken öte yandan yangının fabrikaya sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Dumandan etkilenen fabrika çalışanına, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangından etkilenen bazı fabrika işçilerine su verilerek serinlemeleri sağlandı. Yangın çıktığını duyan farklı fabrika çalışanları da olay yerine gelmesi üzerine sık sık fabrikalarına dönmeleri için anons yapıldı. Yangın kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Fabrika yetkililerinin, içinde kimyasal madde bulunan tankere çarparak kazaya sebebiyet veren kamyon sürücüsü için işlem yapacağı öğrenildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : İHA

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