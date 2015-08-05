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Erzurumda teröristler 3 tırı ateşe verdi

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Güncel Haberleri  Erzurumda teröristler 3 tırı ateşe verdi haberi Erzurumun Şenkaya-Oltu ilçeleri ile Ardahanın Göle ilçesi arasındaki ulaşımın sağlandığı karayolunu kesen bölücü terör örgütü PKK üyesi grup, propaganda yaptıktan...

Erzurumda teröristler 3 tırı ateşe verdi
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Güncel Haberleri 
Erzurumda teröristler 3 tırı ateşe verdi haberi
Erzurumun Şenkaya-Oltu ilçeleri ile Ardahanın Göle ilçesi arasındaki ulaşımın sağlandığı karayolunu kesen bölücü terör örgütü PKK üyesi grup, propaganda yaptıktan sonra 3 tırı yaktı.
AA

Erzurum'un Şenkaya-Oltu ilçeleri ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki ulaşımın sağlandığı karayolunu kesen bölücü terör örgütü PKK üyesi grup, propaganda yaptıktan sonra 3 tırı yaktı.

Alınan bilgiye göre, silahlı bir grup PKK'lı Şenkaya ilçesi Değirmenlidere Mahallesi mevkisinde araçları durdurdu. 

Sürücüleri indiren teröristler, bir süre örgüt propagandası yaptıktan sonra özel bir şirkete ait 3 tırı ateşe vererek bölgeden kaçtı.

Öte yandan, olay yerinden geçerken teröristleri fark eden ancak durmayan özel bir otomobile de ateş açıldı. Otomobilde bulunanlar saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatan güvenlik güçleri, bölgeyi emniyete alarak karayolunu trafiğe kapattı.

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