Erzurumda karakola saldırı: 3 terörist öldürüldü

Erzurumun Tekman ilçesinde PKKlı bir grup terörist jandarma karakoluna silahlı saldırıda bulundu. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı ve 3 teröristin öldürüldüğü öğrenildi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde...

Erzurumun Tekman ilçesinde PKKlı bir grup terörist jandarma karakoluna silahlı saldırıda bulundu. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı ve 3 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde PKKlı bir grup terörist, Tekman ilçesine bağlı Gökoğlan beldesinde bulunan Jandarma Karakol Komutanlığına uzun menzilli silahlarla saldırdı. Askerlerin ateşe anında karşılık vermeleri üzerine çatışma çıktı. Şiddetli çatışmanın devam ettiği öğrenilirken güvenlik güçleri bölgeye takviye olarak kaydırıldı.

Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı ve 3 teröristin öldürüldüğü öğrenildi. Öte yandan Tekman ve Karayazı ilçelerinde bugün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüklerine götürüldü. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden ise mahkemeye sevk edilen 4 terör örgütü şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.