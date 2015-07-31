Erdoğandan önemli açıklamalar

Milli Güvenlik Akademisinde önemli açıklamalarda bulunan Erdoğanın hedefinde mülteci kriziyle boğuşan Avrupa ülkeleri vardı. Egeden Avrupaya gidenlerin denizde boğulmaları için imkn hazırlıyorlar diyen Erdoğanın açıklamalarından...

Milli Güvenlik Akademisinde önemli açıklamalarda bulunan Erdoğanın hedefinde mülteci kriziyle boğuşan Avrupa ülkeleri vardı. Egeden Avrupaya gidenlerin denizde boğulmaları için imkn hazırlıyorlar diyen Erdoğanın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



-- Suriyeli mültecilerin ülkemize faturası 6 milyar doları aşmış durumda.



-- Rejim bombalarla terör örgütleriyle kendi insanına zulmetmeye devam ediyor.



-- Tüm bu terör örgütleri ülkemiz karşı karşıya. DEAŞ böyle ir terör örgütüdür.



-- Bu örgütün yaptıklarının dinimizde yeri yoktur. Bizim dinimiz Arapça barış kelimesinden türemiştir.



DAEŞ İSLAMIN İMAJINA ZARAR VERİYOR



-- Bu örgüt eliyle dünyaya servis edilen görüntüler, dünyadaki İslam ve Müslüman algısına çok büyük zarar veriyor.



-- Buna karşı hep birlikte karşı koymamız lazım. Türkiye buna karşı koyuyor.



-- Ama bazı karanlık odaklar var. Bu odaklar Türkiyenin bu örgüte destek verdiği propagandası yapıyor. Asla Türkiye bu desteğin içinde olmamıştır.



AVRUPAYA ELEŞTİRİ: 200 BİN KİŞİYİ MİSAFİR EDEMİYORLAR



-- Ne Batı ülkeleri ne dünya bu konuda gösterdiğimiz hassasiyeti göstermemiştir.



-- 2 milyon mülteciyi ülkesinde barındıran bir Türkiye var. Fakat Avrupanın tamamına bakınız onlar 200 bin kişiyi bile ülkelerinde misafir edemiyor.



-- Hatta Egeden Avrupaya gidenlerin denizde boğulmaları için imkan hazırlıyor.



TEK DERDİMİZ VAR: İSLAM, İSLAM, İSLAM



-- Dünya beşten büyüktür dedik.



-- Çin Halk Cumhuriyetinden geliyorum. Bu konuları orada da görüştük. BMde bir reform olması gerektiğini Sayın Şi de (Çin Cumhurbaşkanı) kabul ediyor. Sistemin değişmesi gerekir.



-- Mezhep farklılıklarını bir kenara bırakmalıyız. Bizim tek derdimiz var: İslam, İslam, İslam¦ İslama gölge düşürülmesini kabul edemeyiz.



-- Terörü kaynağına ve kimliğine bakmaksızın reddetme iradesini hep birlikte göstermek mecburiyetindeyiz.



-- Ülkemde mezhep farklılığından dolayı ateist terör örgütlerini destekleyenleri görüyoruz.





