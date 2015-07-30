Erdoğandan Demirtaşa: Haddini bilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğana HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşın Suruç saldırısını Cumhurbaşkanlığına bağlı gladyo örgütü yaptı sözleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğana HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşın Suruç saldırısını Cumhurbaşkanlığına bağlı gladyo örgütü yaptı sözleri hatırlatıldı.



Erdoğan, bu sözlere sert tepki gösterirken, Afedersiniz biraz ağır bir ifade olacak ama terbiyesizce aslı astarı olmayan bir ifade dedi.

Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:



Cumhurbaşkanlığı makamı bu tür densizliklere düşmeyecek kadar yüksek bir makamdır. Her şeyden önce bu ifadeleri kullanan şahıs 50den fazla vatandaşımızın öldüğü 6-7-8 Ekim olaylarının baş sorumlusudur. Şu ana kadar dokunulmazlık zırhı altında bu süreci getirmiştir. Kendisi ABnin de terör örgütü diye nitelendirdiği terör örgütü PKKya karşı böyle bir yaklaşım ortaya koyamamaktır. Zaten ağabeyi malum dağda yetişmiş ve halen de dağda olan birisidir. Kendisi de fırsatı bulduğunda herhalde oraya koşar. Zaten zaman zaman oradan talimatları alan tipler bunlar. Ağzından çıkanın kendisinin duyması gerekir. Her şeyden önce ülkenin refahı için çalışan bir cumhurbaşkanına bu tür ifadeler kullanmak, kendi karıştığı karanlık bulutları dağıtmak içindir. Haddini bilsin.

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