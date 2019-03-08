banner255
Yürekler yandı
Yürekler yandı
177 0
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
333 0
 
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
41 0
Gol yok, avantaj yok
Gol yok, avantaj yok
48 0
103 0
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
53 0
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
55 0
banner82

Erdoğan’dan Akşener’e suç duyurusu

banner27

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu

banner262
Erdoğan’dan Akşener’e suç duyurusu
banner267

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Akşener'in önceki gün Denizli'deki mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer, nasılsınız, iyi misiniz? Koca yürekli Denizlililer, size terörist dediler, iyi misiniz? 18 milyon seçmene terörist diyen bir Cumhurbaşkanı. Bunun ne kadar acı, kötü bir tanımlama olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaş kutuplaştırarak, birbirimize düşürerek bu politikayı 17 yıldır sürdürüyor." dediği belirtildi.

Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarının tümüyle gerçek dışı olduğu belirtilen dilekçede, "Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi hayatı boyunca herhangi bir seçmeni oy verdiği partiden dolayı eleştirmemiş, hele hele terörist ve benzeri ifadelerle aşağılamamıştır. Cumhurbaşkanımızı diğer siyasetçilerden ayıran en önemli hususiyetlerden biri de seçmen tercihlerine saygı göstermesi, seçmeni tercihlerinden dolayı suçlamaması, aksine seçmen tercihlerinden gerekli derslerin çıkarılarak siyasetin istikametini tayin etmesidir. Bu husus Cumhurbaşkanımız açısından siyasi kimliğinin alameti farikalarından biridir ve bu özelliğin asılsız itham ve iftiralarla gölgelenmeye çalışılması hiçbir şekilde müsamaha gösterilecek bir husus değildir." değerlendirmesine yer verildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.