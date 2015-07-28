Erdoğan: Parti yöneticileri bunun bedelini ödemeli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ve Endonezya'yı kapsayan resmi ziyaretleri öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, sözlerine dün teröristler tarafından eşi ve kızının yanındayken uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Muş Malazgirt İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a, Allah'tan rahmet dileyerek başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı saldırıda yaralanan Binbaşı Kulaksız'ın eşine de şifalar dileyerek, başta Kulaksız ailesi olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileklerini iletti.
Erdoğan, saldırının hemen ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Muş Valisi ve şehit Binbaşı Kulaksız'ın eşiyle telefonla görüştüğünü, olaya ilişkin bilgi aldığını anımsattı.
Teröristlerin "Alçakça, haysiyetsizce, kalleşçe saldırılarında" şehit olan asker, polis, korucu olarak görev yapan tüm güvenlik görevlilerine bir kez daha Allah'tan rahmet dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek şunları söyledi:
"Türkiye Cumhuriyeti devleti teröristlerle, onları destekleyen sözde siyasetçi, sözde aydın, sözde sivil toplum kuruluşu temsilcisi herkesten de şehitlerimizin kanlarının hesabını sorma gücüne sahiptir. Burada herhangi bir geri adım atma söz konusu olmayacaktır. Bu bir süreçtir ve bu süreç aynı kararlıkla devam edecektir. Milletimizin bundan emin olmasını özellikle istiyorum, gerek kırsalda gerek şehirlerde olsun elinde silahı veya molotofu, yüzünde maskesi olan herkes önce güvenlik güçlerimizden, ardından adli kurumlardan gereken cevabı alacaktır. Bu konuda hem güvenlik güçlerimizin, hem savcı ve hakimlerimizin ihtiyaç duydukları yasal düzenlemeler zaten yapılmıştır. Artık bu yetkilerin en etkili şekilde kullanılması şarttır.
Milletimizin sabrını zorlayan bu hainlere hak ettikleri şekilde karşılık verileceğinden milletimin endişesi olmasın. Devletimizin yönetim kademelerindeki ilgili tüm sorumluların üzerilerine düşen görevleri süratle ve kararlı şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Türkiye, adı ve amacı ne olursa olsun ülkesine ve milletine karşı ihanet içerisine giren her türlü paralel devlet yapılanmasıyla mücadele etme dirayetine sahiptir. Bu milletin ve bu devletin hoşgörüsünü, sabrını, vakarını istismar edenler hak ettikleri cevabı en kısa zamanda alacaklardır, almaya da başladılar."
- "Türkiye'nin mücadelesi sıradan bir mücadele değildir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin verdiği mücadeleye yönelik bazı istismarlar yapıldığına işaret ederek, "Türkiye'nin gerek şu anda Güney'de verdiği mücadele gerekse Türkiye'nin Kandil'de ve içeride vermiş olduğu mücadele sıradan bir mücadele değildir. Eş zamanlı olarak gerek DEAŞ ile gerekse diğer terör örgütleriyle verilmekte olan mücadele aslında bu ülkenin basit bir itibar mücadelesi de değildir. Sadece ve sadece milletimizin huzuruna, milletimizin can güvenliğine, mal güvenliğine kastedenlere karşı devletin üzerinde olan görevi yerine getirme mücadelesidir ve bunu sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.
Erdoğan, Türkiye'nin topraklarında huzura kast edenlerin, milletin güvenliğine kast edenlerin devletin üzerinde olan sorumluluğa da kast ettiklerini ve devletin de bu sorumluluğun gereğini yerine getireceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İç Güvenlik Yasası'yla bazı düzenlemelerin uygulamaya geçirileceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Şehirlerde çıkardığımız son İç Güvenlik Yasasıyla, İç Güvenlik Yasası'nın içeriğinde ne varsa bunlar sadece bir yasa olarak bilinmelidir ki yasal bir düzenlemenin kitaplar arasında kalması için yapılmamıştır, bunlar uygulamaya girecektir. Eğer uygulamada sıkıntı varsa o zaman uygulayıcıların kendilerini test etmeleri gerekir. Burada asla taviz verilemez. Şehirlerimizde, şehirlerimizin ilçe merkezlerinde, kırsalda nerede olursa olsun bu ülkenin her santimetrekaresinde devlet vardır ve devlet bu varlığını bütün imkanlarıyla seferber etmek suretiyle ortaya koyacaktır. Süreç şu anda başlamıştır ve bu süreç herhangi bir rehavete fırsat vermeden de devam edecektir. Şu anda bazı dezenformasyonlar yapılmak suretiyle Türkiye'nin terör örgütleri arasında herhangi bir ayrıma gittiği gibi yakıştırmalar tamamıyla bir dezenformasyon olmanın yanında Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin ifadeleridir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan günlerin aynı zamanda dostlukların da test edildiği günler olduğunu ifade ederek, "Bazı dostlarımız işin farkındadır, ama bazıları bu işin hala farkında değildir. Bu günler aynı zamanda dostlarımızı tanımanın da tefrik edildiği günlerdir. Bizler tüm devlet, hükümet başkanlarıyla bu arada kurmuş olduğumuz tüm telefon diplomasisiyle, aynı zamanda bakanlarımızın kurduğu irtibatlarla kendilerine her şeyi çok açık, net anlatıyoruz. Sağ olsun dostlar gerekli açıklamayı kararlı şekilde yapıyorlar" dedi.
Erdoğan, NATO'nun da bugün Türkiye'deki olaylara ilişkin bir toplantısının bulunduğunu anımsatarak, "Bugün, NATO'nun olağanüstü bu konuyu muhtevi toplantısı var. Burada da NATO üzerine düşen neyse bu adımı atmaya hazır olduğunu beyan edeceğine inanıyorum" diye konuştu.
"En önemli olay Güney'de attığımız adımlardır, bunun yanında Kandil'de ve içeride attığımız, atacağımız adımlardır" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine yönelik operasyonların, "Bu iş bitmiştir anlamına gelemeyeceğini, sürecin devam edeceğini" kaydetti.
Terörle mücadele yer alan, görev alan güvenlik güçlerine, idari ve adil personele başarılan dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara da seslenerek, ellerindeki belge ve bilgileri güvenlik güçlerine ulaştırarak yargıyı desteklemelerini, güçlendirmelerini ve hukuk içerisinde yargının süratle karar vermesine yardımcı olmalarını istedi.
Erdoğan, Pekin'de mevkidaşı Xi Jinping ile yapacağı görüşmelerde ikili ilişkileri etraflıca ele alarak, güncel, bölgesel ve uluslararası konular hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.
Çin Ulusal Halk Parlamentosu Başkanı Zhang Dejiang ve Başbakan Li Keqiang ile görüşeceklerini kaydeden Erdoğan, Pekin'deki temasları sırasında bazı anlaşmaları da imzalayacaklarını bildirdi.
Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü G-20 konularını ziyareti esnasında ele alacaklarını anlatan Erdoğan, "Kasım ayı ortasında Antalya'da G-20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Akabinde 1 Ocak 2016 itibariyle ev sahipliği Çin Halk Cumhuriyeti'ne geçecek" diye konuştu.
Erdoğan, ziyaretinde Türkiye ve Çinli iş adamlarının arasında işbirliği forumu düzenleneceğini belirterek, Uygur Türkleri ve Hui Müslümanlarının temsilcileri ile bir araya geleceklerini ve hasbıhal edeceklerini kaydetti. Erdoğan, Türkiye ile stratejik işbirliği içinde olan Çin Halk Cumhuriyeti ikili ilişkilerine daha fazla ivme ve içerik kazandıracağına inandığını vurguladı.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından, 30 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında da Endonezya'ya ziyaret gerçekleştireceklerini anlatan Erdoğan, "Endonezya bizim kadim, beşeri ve kültürel bağlarımızın olduğu bir ülke. Endonezya ile ikili ilişkilerimizi yine 2011 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık" dedi.
Endonezya'nın Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bizim Uzakdoğu'daki en büyük ticaret ortağımızdır. G-20, İslam İşbirliği Teşkilatı ve MİKTA gibi uluslararası platformlarda yakın iş birliği içindeyiz" ifadesini kullandı.
En fazla Müslüman nüfusa sahip ülke olarak Orta Doğu ve Güney Asya'daki meselelerin çözümü noktasında Endonezya ile eş güdüm içerisinde olduklarının altını çizen Erdoğan, geçtiğimiz yıl seçilen Devlet Başkanı Joko Widodo ile çeşitli bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında telefon görüşmeleri yaptığını kaydetti.
Türkiye- Endonezya iş forumu vesilesiyle iki ülke iş adamlarının yapacağı görüşmelerle yeni projelerin kapısını aralayacağını dile getiren Erdoğan, bu temasların ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerletilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
Yoğun bir gündemle bu ziyareti gerçekleştireceklerine işaret eden Erdoğan, dönüşte de Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile İslamabad'da havalimanında kısa bir çalışma yemeğinde bir araya geleceklerini söyledi. Erdoğan Çin, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerinde yapacakları görüşmelerin ve imzalayacakları anlaşmaların Türkiye ve bölgeye hayırlar getirmesini temenni etti.
- "Güvenli bölge Suriyelilerin dönmesi için zemin oluşturacak"
Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, ABD ile terörle mücadele konusunda sağlanan mutabakat çerçevesinde Türkiye'nin gündeme getirdiği "güvenli bölge" ile ilgili bir anlaşmanın sağlanıp sağlanmadığı ve kapsamı hakkındaki soru üzerine şöyle konuştu:
"Tabii burada ilk adım malum bu güvenli bölgenin alt yapısını oluşturmak. Konuyla ilgili olarak benim geçtiğimiz çarşamba günü Sayın Obama ile yapmış olduğumuz görüşmede bunları etraflıca ele aldığımız gibi daha önce Dışişleri Bakanlığımızın Amerikalı yetkililerle yapmış olduğu görüşmeler ve şuanda da devam etmekte olan görüşmelerle her şeyden önce malum terör örgütü ve DAEŞ ile özellikle Kuzey Suriye'deki mücadelenin verilmesi büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda yine ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan yine bölgedeki malum unsurlar var. Buradaki bizler için 'ikmal bölgesi' diye tanımladığımız bölgelerin tehditten arındırılması ve orada güvenlik bir bölgenin oluşturulması takdir edersiniz ki bizde ki 1 milyon 700 bin Suriyeli vatandaşın içerisinde artık ülkelerine dönme beklentisi içinde olmaları bakımından onlar için de bir zemin oluşturacaktır. Bunların çalışmalarını da görevli olan heyetlerimiz ayrıca yapmaktadırlar. İlk etapta bir defa buranın arındırılması, temizlenmesi ve bu arındırma ve temizlenmeden sonra oranın güvenli hale getirilmesinden sonra güvenli bölge tanımının yapılması adımı da atılmış olacaktır."
-"Terör mevzi bir konu değildir"
Bir gazetecinin, "Türkiye ile Çin arasındaki stratejik ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçtiğimiz yıllarda hem Türkiye ve Çin'de terör ve şiddet olaylarında artış göründü. Türkiye ve Çin'in güvenlik ve terörle mücadele alanında nasıl bir işbirliği öngörüyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Terör mevzi bir konu değildir, terör uluslararası içeriği olan bir konudur. Terör sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor, komşu ülkeleri de uluslararası camiayı da. Örneğin şimdi bir DAEŞ dediğimiz zaman DAEŞ'e gelen bütün yabancı savaşçıların dünyanın en ücra köşelerinden geldiğini görüyoruz. Avustralya'dan gelenler var, Çin'den gelenler var. Komşulardan, Avrupa'dan gelenler var. Fransa, İngiltere, İtalya her yerden. Bütün bunlara karşı Türkiye örneğin 16 bin yabancı savaşçıya rezerv koymuştur, içeriye sokmuyor. Aynı şekilde Türkiye'den deport edilenler var bin 600 civarında. Bunlar bu konudaki hassasiyetimiz gösteriyor. Fakat bu hassasiyet Türkiye'nin tedbirleriyle bitmez. Burada bütün komşuların, bütün dostların en azından iletişimi çok iyi sağlaması gerekiyor. İstihbaratı çok iyi sağlaması gerekiyor ki bu Türkiye'nin de işini kolaylaştırmış olsun, ona göre tedbirlerini rahat bir şekilde alabilsin. Bu mücadeleyi bu şekilde sürdürmeye kararlıyız. Nitekim bu ziyarette de zaten önemli konularımızdan bir tanesi de bu olacaktır."
-"İş birliği noktasında ciddi adımlar atacağımıza inanıyorum"
Stratejik işbirliği noktasında Türkiye ile Çin arasında başlatılan ama istenilen hızla devam etmeyen projeler olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bunları hızlandırmamız gerekiyor. Örneğin Sayın Devlet Başkanı ile başbakanlığım döneminde İstanbul'da yaptığım görüşmede gerçekten de çok çok önemli adımları hedeflemiştik. Onları hayata geçiremedik. Öyle zannediyorum ki bu ziyaretimle bunları tekrar görüşeceğiz. Gerek altyapı, gerekse üstyapıya yönelik Çin-Türkiye işbirliği noktasında ciddi adımlar atacağımıza inanıyorum. Zira bu arada yapılan birçok görüşmelerde de bunun sinyallerini zaten almıştık ama bu ziyaretimle bunları artık uygulama safhasına geçirelim istiyorum. Temennim odur ama kararlılık olarak da atacağımız imzalarla burada neticeyi alacağız" değerlendirmesinde bulundu.