Erdoğan: Parti yöneticileri bunun bedelini ödemeli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ve Endonezya'yı kapsayan resmi ziyaretleri öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, sözlerine dün teröristler tarafından eşi ve kızının yanındayken uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Muş Malazgirt İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a, Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı saldırıda yaralanan Binbaşı Kulaksız'ın eşine de şifalar dileyerek, başta Kulaksız ailesi olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan, saldırının hemen ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Muş Valisi ve şehit Binbaşı Kulaksız'ın eşiyle telefonla görüştüğünü, olaya ilişkin bilgi aldığını anımsattı.

Teröristlerin "Alçakça, haysiyetsizce, kalleşçe saldırılarında" şehit olan asker, polis, korucu olarak görev yapan tüm güvenlik görevlilerine bir kez daha Allah'tan rahmet dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti teröristlerle, onları destekleyen sözde siyasetçi, sözde aydın, sözde sivil toplum kuruluşu temsilcisi herkesten de şehitlerimizin kanlarının hesabını sorma gücüne sahiptir. Burada herhangi bir geri adım atma söz konusu olmayacaktır. Bu bir süreçtir ve bu süreç aynı kararlıkla devam edecektir. Milletimizin bundan emin olmasını özellikle istiyorum, gerek kırsalda gerek şehirlerde olsun elinde silahı veya molotofu, yüzünde maskesi olan herkes önce güvenlik güçlerimizden, ardından adli kurumlardan gereken cevabı alacaktır. Bu konuda hem güvenlik güçlerimizin, hem savcı ve hakimlerimizin ihtiyaç duydukları yasal düzenlemeler zaten yapılmıştır. Artık bu yetkilerin en etkili şekilde kullanılması şarttır.

Milletimizin sabrını zorlayan bu hainlere hak ettikleri şekilde karşılık verileceğinden milletimin endişesi olmasın. Devletimizin yönetim kademelerindeki ilgili tüm sorumluların üzerilerine düşen görevleri süratle ve kararlı şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Türkiye, adı ve amacı ne olursa olsun ülkesine ve milletine karşı ihanet içerisine giren her türlü paralel devlet yapılanmasıyla mücadele etme dirayetine sahiptir. Bu milletin ve bu devletin hoşgörüsünü, sabrını, vakarını istismar edenler hak ettikleri cevabı en kısa zamanda alacaklardır, almaya da başladılar."

- "Türkiye'nin mücadelesi sıradan bir mücadele değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin verdiği mücadeleye yönelik bazı istismarlar yapıldığına işaret ederek, "Türkiye'nin gerek şu anda Güney'de verdiği mücadele gerekse Türkiye'nin Kandil'de ve içeride vermiş olduğu mücadele sıradan bir mücadele değildir. Eş zamanlı olarak gerek DEAŞ ile gerekse diğer terör örgütleriyle verilmekte olan mücadele aslında bu ülkenin basit bir itibar mücadelesi de değildir. Sadece ve sadece milletimizin huzuruna, milletimizin can güvenliğine, mal güvenliğine kastedenlere karşı devletin üzerinde olan görevi yerine getirme mücadelesidir ve bunu sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin topraklarında huzura kast edenlerin, milletin güvenliğine kast edenlerin devletin üzerinde olan sorumluluğa da kast ettiklerini ve devletin de bu sorumluluğun gereğini yerine getireceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İç Güvenlik Yasası'yla bazı düzenlemelerin uygulamaya geçirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehirlerde çıkardığımız son İç Güvenlik Yasasıyla, İç Güvenlik Yasası'nın içeriğinde ne varsa bunlar sadece bir yasa olarak bilinmelidir ki yasal bir düzenlemenin kitaplar arasında kalması için yapılmamıştır, bunlar uygulamaya girecektir. Eğer uygulamada sıkıntı varsa o zaman uygulayıcıların kendilerini test etmeleri gerekir. Burada asla taviz verilemez. Şehirlerimizde, şehirlerimizin ilçe merkezlerinde, kırsalda nerede olursa olsun bu ülkenin her santimetrekaresinde devlet vardır ve devlet bu varlığını bütün imkanlarıyla seferber etmek suretiyle ortaya koyacaktır. Süreç şu anda başlamıştır ve bu süreç herhangi bir rehavete fırsat vermeden de devam edecektir. Şu anda bazı dezenformasyonlar yapılmak suretiyle Türkiye'nin terör örgütleri arasında herhangi bir ayrıma gittiği gibi yakıştırmalar tamamıyla bir dezenformasyon olmanın yanında Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin ifadeleridir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan günlerin aynı zamanda dostlukların da test edildiği günler olduğunu ifade ederek, "Bazı dostlarımız işin farkındadır, ama bazıları bu işin hala farkında değildir. Bu günler aynı zamanda dostlarımızı tanımanın da tefrik edildiği günlerdir. Bizler tüm devlet, hükümet başkanlarıyla bu arada kurmuş olduğumuz tüm telefon diplomasisiyle, aynı zamanda bakanlarımızın kurduğu irtibatlarla kendilerine her şeyi çok açık, net anlatıyoruz. Sağ olsun dostlar gerekli açıklamayı kararlı şekilde yapıyorlar" dedi.

Erdoğan, NATO'nun da bugün Türkiye'deki olaylara ilişkin bir toplantısının bulunduğunu anımsatarak, "Bugün, NATO'nun olağanüstü bu konuyu muhtevi toplantısı var. Burada da NATO üzerine düşen neyse bu adımı atmaya hazır olduğunu beyan edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"En önemli olay Güney'de attığımız adımlardır, bunun yanında Kandil'de ve içeride attığımız, atacağımız adımlardır" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine yönelik operasyonların, "Bu iş bitmiştir anlamına gelemeyeceğini, sürecin devam edeceğini" kaydetti.

Terörle mücadele yer alan, görev alan güvenlik güçlerine, idari ve adil personele başarılan dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara da seslenerek, ellerindeki belge ve bilgileri güvenlik güçlerine ulaştırarak yargıyı desteklemelerini, güçlendirmelerini ve hukuk içerisinde yargının süratle karar vermesine yardımcı olmalarını istedi.