Erdoğan: Operasyonlar sürecek

Erdoğanın sözlerinden bazı satırbaşları şunlar: Öncelikle, demokratik açılım süreci ile başlayan bir adım vardı. Çözüm süreci ile taçlandıralım dedik. Bölücü terör örgütü olumla adımlar vermediği gibi istismar etti. Temel...

Erdoğanın sözlerinden bazı satırbaşları şunlar:



Öncelikle, demokratik açılım süreci ile başlayan bir adım vardı.

Çözüm süreci ile taçlandıralım dedik.

Bölücü terör örgütü olumla adımlar vermediği gibi istismar etti.

Temel insan haklarını istismar ile karşıladı. Bu noıktada 6-7 ekim olayları oldu. Olumsuz gelişmeler oldu.

Doğu ve Güneydoğuda vatandaşlarımız tehdit edildiler.

Kuzey Suriyedeki yapılanlamalar, Türkiyenin çok farklı adımlara atmasına neden oldu.

Hükümetin attığı kararlı adımlar, birlikte yaptığımız çalışmalar oldu.

Eğit - Donat çalışması, uçuşa yasak bölge tartışması yine göndeme geldi.



OPERASYONLAR SÜRECEK



Bizim için DEAŞ terör örgütüdür. İlk adım kararlı olarak atıldı. 16 vilayette 300e yakın operasyonlarla süreç başladı. Bu sadece geceye ait operasyon değildir, devam edecek. DEAŞ başta olmak üzere, bölücü örgüt PKK ve diğerlerine karşı da devletimiz adımlarını atacaktır. Devletimizin olduğu yerde farklı bir devlet yapısına müsade etmeyiz.

Bunlar milli güvenliğimizi tehdit eden yapılardır.



İNCİRLİK ÜSSÜ



Belirli ber çerçeve içinde bunlar kullanılacaktır. Korku atmosferi çerçevisned vatandaşlarımızın yaşamasını istemem. Çok çok farklı mücadelenin içine girmiş bulunuyoruz.



İÇ GÜVENLİK YASASI



Ceylanpınarda 2 polisimiz, Diyarbakırda bir trafik polisimiz, sınırda bir askerimiz şehit edildi. Devletin bekaası için şehit olanlara Allahtan rahmet dilerken, bunun bedelini, ödeyecekler de. Ülkenin milli birliği için medya da destek vermeli. 6-7 ekim olaylarını düşünün. Bunlar ayrımcılığa atılan adımlardı. Şu anda iç güvenlik yasası çıkarıldı. Hala yüzleri kapalı, İstanbulda bile, bakın bile diyorum, burada rahatlıkla yürüyorsa, demek ki, bizim de güvenlik zaafımız var demektir.

Neyse gereği yapacaksınız. Yüzü kapalı yürüyemez.



KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ

Bu koalisyon sürecinde bugün de görüşmeler var. Koalisyon olamıyorsa, bu nihai kararı verecek merci milli iradedir. Milli irade için gerekli adımlar atılır. 3 ay 4 ayı alır. Geçici hükümetle gerekli adımlar atılır.





