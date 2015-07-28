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Erdoğan liderlerle görüştü

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, yaptığı görüşmelerde, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Katar Emiri Temim ve Suud Kralı Selmana, Türkiyenin son terör saldırıları akabinde düzenlediği operasyonlar hakkında...

Erdoğan liderlerle görüştü
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, yaptığı görüşmelerde, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Katar Emiri Temim ve Suud Kralı Selmana, Türkiyenin son terör saldırıları akabinde düzenlediği operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Muhataplarının Türkiyeye desteklerini ifade ettikleri görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğanın ise Türkiye olarak IŞİD  ve PKK da dahil olmak üzere terörün her türüyle mücadele konusunda kararlı olduklarını vurguladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğanın Suriyedeki kaosun Türkiyenin ulusal güvenliğini tehdit ettiğine de değindiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Katar Emiri Temim ve Suud Kralı Selmanın, Cumhurbaşkanı Erdoğana Suruçtaki terör saldırısında hayatlarını kaybeden vatandaşların yanı sıra müteakip günlerdeki terör saldırılarında hayatlarını kaybeden askerler ve polisler için de taziye dileklerini de ilettikleri kaydedildi.

AA

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