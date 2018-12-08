Erdoğan'dan Sarı Yelekliler Yorumu: Umarız Duvarlarda duvarda o yazıyı göremeyiz

Üsküdar'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki Sarı Yelekliler protestolarına ilişkin "Umarım Avrupa'da 'Zulüm 1789'da başladı' yazısı görmeyiz." diye yorum yaptı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da toplu açılış töreninde halka seslendi. Sarı Yelekliler'in protestolarına ilişkin yorum yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Umarım Avrupa'da 'Zulüm 1789'da başladı' yazısı görmeyiz." dedi.

SARI YELEKLİLER

"Avrupa'da yaşananları görüyorsunuz değil mi? 15 Temmuz'da bunlar bize yapılanlar karşısında sessiz duranlardır. Bizim polisimizle alay edenler, polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor. Bizim polisimiz insaflı be. Ülkemizin sokaklarını ateşe ve kana boğmaya çalışanlara sessiz kalanlar, işte görüyorsunuz şimdi ne durumdalar? Paris başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin sokakları karışmış durumda. Umarım Avrupa'da 'Zulüm 1789'da başladı' yazısı görmeyiz. Avrupa sokaklarındaki görüntüleri endişeyle takip ediyoruz. Avrupa demokrasi dersinden, insan hakları dersinden sınıfta kalmıştır. Üzerine çok titredikleri güvenlik ve refah duvarları bizzat kendi vatandaşlarınca sarsılmaya başlanmıştır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TRUMP'TAN YORUM: FRANSA'YI SEVİYORUM

Fransa'daki protesto gösterileriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Turmp, "Paris Anlaşması, Paris için pek de işe yaramıyor. 'Trump'ı istiyoruz' naraları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Turmp

FRANSA'DAKİ EYLEMLER

Sarı Yelekliler, başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor. Sarı Yelekliler'in başkent Paris'teki gösterisinde şu ana kadar 548 kişinin gözaltına alındığını, 272 kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.

PROTESTOLARIN BAŞLANGICI

Protestoların ilk gününde, İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde 2 binden fazla noktada düzenlenen gösterilere yaklaşık 244 bin kişinin katıldığını belirtmiş, çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 106 kişinin yaralandığını ve 38 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Castaner, bir protestocunun hayatını kaybetmesinin ardından eylemleri başlatan Jacline Mouraud'unun 'sorumluluklarını üstlenmesini' gerektiğini açıklamış, Jacline Mouraud ise hükümeti ölümden sorumlu olmakla suçlamıştı.

Fransız araçlarında kullanılan dizelin fiyatları son 1 yılda ayda yüzde 23 arttı. Bu 2000'lerin başından beri en yüksek rakam olarak değerlendirildi. Jacline Mouraud adlı bir kadının, sosyal medya üzerinden hükümeti eleştirdiği bir video paylaşması, milyonlar tarafından izlenmiş ve sonrasında gösteriler başlamıştı.

MACRON'DAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, ilk günlerde yaptığı açıklamada, protestoları normal karşıladığını ancak bu sorunun gösterilerle değil diyalogla çözülebileceğini söyleyerek, hedeflerinin fosil yakıtlara daha fazla vergi koymak olduğunu söylemiş, şehirdeki hava kirliliğini artıran taşıtlar yerine elektrikli araçlar almak isteyenlere yardımlarda bulunduklarını ifade etmişti.