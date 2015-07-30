Erdoğan'dan Demirtaş'a çok ağır cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Eş Genelbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın sözlerine Çin'den cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Eş Genelbaşkanı Demirtaşın Suruç katliamı konusunda Cumhurbaşkanlığına yönelik iddialarına Çinde cevap verdi.



Demirtaşın iddialarına yönelik, Erdoğan şu şekilde konuştu;



Aslı astarı olmayan kusura bakmayın biraz ağır olacak ama terbiyesizce bir ifade. Cumhurbaşkanlığı makamı bu denli densizliklere, alçaklıklara düşmeyecek kadar yüksek bir makam olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Bu şahıs 50 kişinin öldüğü 6-8 Ekim katliamının baş sorumlusudur. Zaten abisi malum dağda yetişmiş, dağda burgünlere gelmiş biri. Kendisi de fırsatı bulduğunda oraya koşar. Bunların ağzından çıkan her kelamı kulaklarının duyması lazım. Her şeyden önce bu güne kadar ülkenin huzuru, refahı için çalışan bir Cumhurbaşkanına, kalkıp da bu tür yakıştırmaların içerisine girmek, olsa olsa sadece kendi üzerindeki o karanlık bulutları dağıtmaya yönelik adımlardır. Haddini bilsin.

Kaynak : Haber7