Erdoğan, Bahçeli'ye selam gönderdi

CHP ve HDP'li üyelerin katılmadığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye selam gönderdi.

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Meclis Başkanlık Divanı, dün TBMM Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanı Erdoğanı ziyaret etti. Ziyarete AK Partili ve MHPli üyeler katılırken, CHP ve HDPli üyeler katılmadı.



Yapılan ziyaretle ilgili konuşan MHPli Meclis Başkanvekili Koray Aydın, Erdoğana MHPli üyeler olarak operasyonlardan memnuniyet duyduklarını söylediklerini belirtirken, Seyfettin Yılmazın ise görüşme sırasında, Operasyon için çok geç kalındı. Terör, AKPnin yanlış politikaları nedeniyle bu duruma geldi. Zamanında önlem alınıp teröre fırsat verilmemeliydi. Çözüm süreciyle PKK bölgede zemin buldu değerlendirmesi yaptığını, Cumhurbaşkanının da değerlendirmeleri dikkatle dinlediğini söyledi.



BAHÇELİYE SELAM GÖNDERDİ



Cumhurbaşkanının, Türkiyenin yeni bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte çok dikkatli olunması gerektiğini söylediğini dile getiren Aydın, PKK ve IŞİD ile mücadele konusunda Erdoğanı kararlı gördüklerini söyledi. Aydın, Hükümetin kurulmasını çok arzu ettiğini ancak kurulamaması halinde milli iradeye başvurmaktan başka çare olmadığını ifade etti dedi. Aydın, Erdoğanın MHP lideri Bahçeliye selam gönderdiğini de dile getirdi.