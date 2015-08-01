Erdoğan: 16 bin kişiyi sınırdan döndürdük

Endonezya'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 bin yabancı savaşçının sınırdan döndürüldüğünü söyledi.

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Basın toplantısında Endonezya ile ilişkileri daha ileri nasıl taşıyabiliriz bunları konuşma fırsatı bulduk diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında işbirliklerinin daha da yoğunlaştırılması konusunda görüşbirliğine vardıklarını belirterek, Endonezya ve Türkiye G-20 içinde yer alan iki ülke. Bu da ayrıca çok önemli. Yarın iki ülkenin iş çevrelerini bir araya getirecek olan iş formunu da önemsiyorum. diye konuştu.



Ortadoğuda yaşanan gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konun dar kapsamlı olmadığını ve tüm dünyayı ilgilendirdiğini belirterek, Endonezyadan yabancı bir savaşçı kalkıp Suriyeye gelmişse bu dar kapsamlı incelenemez. Bize şimdiye kadar 16 bin yabancı savaşçı gelmiş ve geri gönderilmiştir. Biz baştan beri Endonezya ile görüşmelerimizi yapıyoruz, burada bir sıkıntı yok. dedi.









Kaynak : Haber7