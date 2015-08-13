Ercişte teröristler yolcu otobüsünü ateşe verdi

Alınan bilgiye göre, Erzurum-Van seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsü, Erciş-Patnos Karayolu Ekiciler köyü mevkisinde PKKlı teröristlerce durduruldu. Yolcuları indiren teröristler, daha sonra otobüsü yaktı. Olayda can kaybı yaşanmazken,...

Alınan bilgiye göre, Erzurum-Van seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsü, Erciş-Patnos Karayolu Ekiciler köyü mevkisinde PKKlı teröristlerce durduruldu.



Yolcuları indiren teröristler, daha sonra otobüsü yaktı.



Olayda can kaybı yaşanmazken, yangın bölgeye giden Erciş Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.



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