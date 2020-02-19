Entelektüel Bilgi Birikimiyle Gündem Olan Küçük Atakan

Nihilizm, özgürlük, demokrasi gibi kavramları yaşından büyük söylemlerde bulunan Atakan, Türkiye'ye ders verdi ancak kafalarda soru işaretleri de yarattı.

10 yaşındaki halinizi hatırlayın… Birçok şey yapıyordunuz; ödevlerin bitmesi için gelen ebeveyn baskını savuşturmanın planları, arkadaşlarla oynanması “gereken” oyunlar için fırsat kollanması, mutfaktan anne görmeden yemek tırtıklama operasyonları, televizyon karşısına geçip izlenecek programları ve yaşa uygun kitapları açıp yeni dünyalar keşfetmeyi… Bu yaşın olağan aktivitelerine eklemeler yapabilirsiniz. Ancak 10 yaşında olmasına karşın bilge tavırlarıyla kitap kurdu olduğuna ve felsefeye erken eğilmesine tanıklık ettiğimiz Atakan’ın yaptığını kuvvetle muhtemel hiçbirimiz yapmamışızdır. O neler mi yapıyor? Okumaya devam edebilirsiniz.

Atakan ile felsefe sohbeti



Fethi Çağıl isimli vatandaşın kendi sosyal medya hesabından yayımladığı video ile bir alışveriş merkezindeki görüntülerini izlediğimiz Atakan; kitap mağazasındaki sohbetiyle gülümsetirken aydınlattı, aydınlatırken düşündürdü ve düşündürürken soru işaretleri yarattı. Henüz 10 yaşında olan yün yelekli çocuk adam, hepimizi hem hayran bıraktı hem de şaşırttı. Nihilizm (hiççilik) , özgürlük, ahlak ve demokrasi gibi derinliği olan konular hakkında açıklamalarda bulundu. Atakan, yaşıtlarından çok önde olduğunu gösterdi göstermesine ancak bu durumun bir de “ama”sı var oldu.

Küçük filozof ayda 50 kitap okumuş ve bu kitapların yazarları arasında dev isimler yer alıyormuş

Atakan’ın kendisi hakkındaki bilgilerden ilginç olanı ise yalnızca felsefe ya da siyaset biliminin alanına giren konuları konuşması değil, aynı zamanda 5 ayda 250 kitap okuduğu iddiasıydı.

Atakan’ın videosunu izlediğimizde küçük bilgenin Jean-Jacques Rousseau, Aristo, Platon gibi dev isimleri dahi okuduğunu öğreniyoruz. Atakan, Çağıl’la sohbeti sırasında okuduğu kitaplardan bahsederken nihilizm konusunu anlatmaya başlıyor ve kendisini izleyenlerin ağzını açık bırakıyor. Ona göre nihilizm; “Evrensel ahlakı reddetmekle beraber özgür iradeye de inanmazlar. Tabii, çoğunluğu inanmaz, ‘mantıksızdır’ derler ama sırf mantıksız olduğu için inanmamak gerekli değildir. Tabii bu, ahlaki açıdan…”

Türkiye’ye ders veren Atakan’ın görüntüleri kurgu mu yoksa doğal mı?



Videonun özellikle sosyal medyada yayılmasının ardından başlayan tartışmalardan biri bu görüntülerin herhangi bir viral amaç taşıyıp taşımadığı çerçevesinde gerçekleşti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu görüntülerin kurgu olabileceğini ileri sürerken diğer bir kısmı ise aksini savundu ve Atakan’ın donanımın yayımlanmasını hoş karşıladı.

10 yaşında olmasına rağmen sahip olduğu bilgi birikimiyle hepimizi şaşırtan arkadaşımıza dair bir diğer tartışma konusu ise Atakan’ın çocukluğu

Elini çenesine götürüp filozofvari anlatımını sürdüren, sahip olduğu entelektüel birikimin yanında giyim kuşamıyla da akranlarından ayrılan 10 yaşındaki Atakan, bir başka tartışmayı da beraberinde getirdi; Atakan’ın yaşına uygun alanlara ve yapıtlara yönlendirilip yönlendirilmediği. Hatırı sayılır bir tepkinin de meydana geldiği “Atakan” vakasında, onun çocukluğunu yaşayıp yaşamadığı en büyük soru işareti olarak dikkat çekti.

Daha 10 yaşındaki bir çocuğun okuması gereken eserler noktasında soru işaretlerinin var olması, önümüzdeki günlerde konunun uzmanlarının açıklamalarda bulunacağının işareti gibi.

Anlaşılan, küçük filozofumuz Atakan’ı bir süre daha gündemde görebileceğiz ve dinleyebileceğiz.