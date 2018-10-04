Enflasyon son 15 yılın en yükseğinde

Türkiye’de dün açıklanan verilerle hayat pahalılığı gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Enflasyonda bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 artış gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyonda bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 artış gerçekleşti. Enflasyon son 15 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Ürünlerin fiyatlarında 2017’nin eylül ayı ile bu yılın eylül ayı arasında büyük bir fark bulunuyor.

Mutfağın baş aktörü olan ekmeğin kilogram fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.20 artarken tavuk etinin fiyatı da yüzde 24.51 yükseldi. Çamaşır makinesinin fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68.80, bulaşık makinesi fiyatı ise yüzde 50 artış gösterdi. Eylül 2017'de 95 bin 905 TL olan dizel bir otomobilin fiyatı ise bu yıl 154 bin 549 TL oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 9,15, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7,42, eğlence ve kültürde yüzde 6,62 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,40 artış gerçekleşti.