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Eminönü’deki balıkçı teknesi davasında karar

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Eminönü’deki tarihi balıkçıların tahliyesine ilişkin davada mahkeme, 3 nolu tarihi balıkçı teknesinin kira sözleşmesinin devam ettiğine hükmederek, tahliye kararının durdurulmasına karar verdi.

Eminönü’deki balıkçı teknesi davasında karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü'ndeki balıkçıların 1 Kasım'da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti. Bu kararın ardından teknelerdeki balıkçılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı.

1 ve 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti. Davası reddedilen 3 nolu balıkçı teknesi, 9. Sulh Hukuk Mahkemesine yeniden dava açtı.

Dava geçtiğimiz gün karara bağlandı. İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesince görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada balıkçı teknesinin avukatı tahliyenin durdurulmasını talep ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatı davanın reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti kira sözleşmesinin devam ettiğine hükmederek, tahliye kararının durdurulmasına karar verdi.

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