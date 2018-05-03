Emeklilik uçuşunu yapan askeri uçak düştü: 9 ölü

03.05.2018 - 11:16 Son Güncelleme : 03.05.2018 - 11:17
ABD'de 60 yıldır kullanımda olan askeri nakliye uçağı son uçuşunu yaparken düştü. Uçağı emekliye ayrılacağı hangara götüren 9 kişilik mürettebat kazada öldü.
Amerika Birleşik Devletleri'nde C-130 tipi taktik nakliye uçağı düştü.
60 yıldır kullanımda olan uçağın emekliye ayrılmak üzere Arizona'ya götürüldüğü belirtildi.
Uçakta bulunan 9 kişilik mürettabatın öldüğü açıklandı.
Uçağın otoyola düştüğü şans eseri hiçbir araca çarpmadığı öğrenildi.
Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı.
Düşen C-130 tipi uçak havacılık tarihinin en iyi nakliye uçakları arasında gösteriliyordu.
Uçağın ve mürettebatının geçen sene yaşanan Irma ve Maria kasırgalarında kurtarma görevlerinde yer aldığı belirtildi.