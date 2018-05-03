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Emeklilik uçuşunu yapan askeri uçak düştü: 9 ölü

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ABD'de 60 yıldır kullanımda olan askeri nakliye uçağı son uçuşunu yaparken düştü. Uçağı emekliye ayrılacağı hangara götüren 9 kişilik mürettebat kazada öldü.

Emeklilik uçuşunu yapan askeri uçak düştü: 9 ölü
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03.05.2018 - 11:16  Son Güncelleme : 03.05.2018 - 11:17

ABD'de 60 yıldır kullanımda olan askeri nakliye uçağı son uçuşunu yaparken düştü. Uçağı emekliye ayrılacağı hangara götüren 9 kişilik mürettebat kazada öldü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde C-130 tipi taktik nakliye uçağı düştü.

60 yıldır kullanımda olan uçağın emekliye ayrılmak üzere Arizona'ya götürüldüğü belirtildi.

Uçakta bulunan 9 kişilik mürettabatın öldüğü açıklandı.

Uçağın otoyola düştüğü şans eseri hiçbir araca çarpmadığı öğrenildi.

Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı.

Düşen C-130 tipi uçak havacılık tarihinin en iyi nakliye uçakları arasında gösteriliyordu.

Uçağın ve mürettebatının geçen sene yaşanan Irma ve Maria kasırgalarında kurtarma görevlerinde yer aldığı belirtildi.

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