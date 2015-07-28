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Ellerinde sopalarla E-5'de dehşet saçtılar

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Görüntüler, İstanbul'un can damarı, E-5 Karayolunun Bakırköy mevkiinde seyreden bir sürücünün cep telefonu kamerasından.

Ellerinde sopalarla E-5'de dehşet saçtılar
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Aksaray istikameti, dün öğle saatleri... Ellerinde sopalar bulunan 4 kişi, yolun sol şeridinde duran bir aracın etrafında... Aralarından biri arka koltukta oturan kişiyi darp ediyor, biri araca vuruyor. Amaçlarını anlamak için duraksayan sürücüleri de tehdit ediyor.

Bu anlarda siren sesleri de duyuluyor. Daha sonra eli sopalı kişiler yolda koşarak kaçmaya başlıyor. Bu anlar da bir amatör kamera tarafından saniye saniye kaydediliyor. Seyir halindeki araçtan görüntüyü çeken kişinin sürücüye, Dur dur adamı öldürüyorlar, böyle olmaz dediği duyuluyor.

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