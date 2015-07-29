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Elazığda askeri aracın geçişi sırasında bombalı saldırı

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Karakoçan İlçesine bağlı Akçiçek Köyünde, saat 17.00 sıralarında, askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı madde, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, askeri araç hafif hasar...

Elazığda askeri aracın geçişi sırasında bombalı saldırı
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Karakoçan İlçesine bağlı Akçiçek Köyünde, saat 17.00 sıralarında, askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı madde, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, askeri araç hafif hasar gördü.

  Patlama sonrası olay yerinde yapılan incelemede, mutfak tüpü ile desteklenmiş el yapımı bir patlayıcı olduğu ve mutfak tüpünün patlamadığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin inceleme yaptığı sırada, ormanlık alan içinden güvenlik güçlerine 2 el silahla ateş açıldığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine teröristlerle kısa süreli çatışma çıktığı belirtildi.

ELAZIĞ, (DHA)

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