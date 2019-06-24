Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’deki Efsanevi Zafer Konuşması

3 ayda 2 kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin sonuçlanmasının ardından halkla kucaklaşmak için ikametgahının bulunduğu Beylikdüzü’ye gitti.

Halka seslenen Ekrem İmamoğlu, efsanevi bir konuşma gerçekleştirdi.

Biz de sizler için İmamoğlu’nun konuşmalarından satır başlarını yazdık.

İyi akşamlar İstanbul, iyi akşamlar Beylikdüzü! Sizden bir şey istiyorum; yanınızdaki hemşehrinizle elinizi tutarak ayağa kaldırın, hep berabere el ele. Barışmaya geldi, buluşmaya geldik, uzlaşmaya geldik, konuşmaya geldik. Birbirimizi sevmeye geldik

Sevgi kazandı, insana saygıyla, inanca saygıyla, bu şehrin çocukları için, bu şehrin enerjisi için, gençleri için, bu şehrin vicdanı kadınları için, bu şehrin beyefendileri için, kısacası herkes için geldik. Ön yargıları yıkın!

Herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehre inançlara saygı için geldik. Biz bu şehirde insanlara sevgiyi, biz bu topraklarda var olanı hatırlatmaya geldik

Ben bir projeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk Cumhuriyeti’nin projesiyim.



Siyaseti ahlakla buluşturacağız. Ben bu şehirde hepinize söz veriyorum çocukların, gençlerin Ekrem abisi olmaya geliyorum

Artık gülelim öyle değil mi?



Hepinizin huzurunda bütün İstanbul’un huzurunda sevgili eşime çocuklarıma, ama ben istanbul’un gençlerini evlatlarım kabul ediyorum – her şey çok güzel olacak diyen Berkay’a ben bu şehrin güzel insanlarına hizmet ederken yine yanımda olacağını bildiğim aileme yürekten teşekkür ediyorum. Benim ailem benim nefes almamı sağlayacak, benim ailem bana güç katacak. Sizin huzurunuzda söz veriyorum, benim ailem ben siyasette koşarken sadece bana destek olacak.

Siyaset hizmet alanıdır, görev alanıdır, hizmet edeceğiz!



Ben hepinizin huzurunda CHP genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. İttifakımız Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. İstanbul ittifakına teşekkür ediyorum. İstanbul ittifakında herkes var Hdp’li, Akp’li, Saadetli… kardeşlerim var. Partiler hizmet için araçtır. Partilerin liderlerini farklı yerlere koyarak milletimizin iradesini asla sıkıntıya sokmayacağız. Her zaman söylediğimiz gibi asıl olan milletimizdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

Yarından tezi yok işimize başlıyoruz. İstanbul için çok çalışacağız. Hepinize söz veriyorum

İstanbul’da seferberlik başlatacağız. istanbul’u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Hepinize şunu söylemek istiyorum, kısa zamanda büyük işler başarmamız lazım. Büyük işler başarmamız lazım. Şimdiden yol arkadaşlığınız için teşekkür ediyorum

Artık liyakat var, artık hak hukuk adalet var. Siyasetle barışacağız. Bu toplum özgürlüklerle buluşacak. Ben milletimize inanıyorum, ben milletin demokrasi inancına da inanıyorum. Ben beni kutlayan sayın Cumhurbaşkanı ve sayın rakibime de teşekkür ediyorum

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