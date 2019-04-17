banner255
23 0
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
159 0
 
Kupa, Levent Spor'un
Kupa, Levent Spor'un
50 0
54 0
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
66 0
Ağaca saldıranlar aranıyor
Ağaca saldıranlar aranıyor
36 0
Solkanat kanatlandırır
Solkanat kanatlandırır
144 0
banner82

Ekrem İmamoğlu resmen İBB Başkanı

banner27

banner262
Ekrem İmamoğlu resmen İBB Başkanı
banner267

Maltepe İlçesinin birleştirme tutanaklarının Çağlayan Adliyesi'ndeki il seçim kuruluna ulaşmasının ardından yapılan değerlendirme toplantısından karar çıktı. İstanbul İl Seçim Kurulu Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesine hükmetti ve mazbata İmamoğlu'na teslim edildi. Ekrem İmamoğlu an itibariyle resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı.

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Çağlayan Adliyesi’ne saat 16:30 sıralarında alkışlar eşliğinde gelen Ekrem İmamoğlu’na mazbatası teslim edildi.

İzdiham nedeniyle adliye önünde basın açıklaması yapmaktan vazgeçen İmamoğlu, Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına doğru hareket etti.

İmamoğlu’nun saat 18:00’da makamına geçmesi bekleniyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.