Ekrem İmamoğlu resmen İBB Başkanı

Maltepe İlçesinin birleştirme tutanaklarının Çağlayan Adliyesi'ndeki il seçim kuruluna ulaşmasının ardından yapılan değerlendirme toplantısından karar çıktı. İstanbul İl Seçim Kurulu Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesine hükmetti ve mazbata İmamoğlu'na teslim edildi. Ekrem İmamoğlu an itibariyle resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı.
İstanbul İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Çağlayan Adliyesi’ne saat 16:30 sıralarında alkışlar eşliğinde gelen Ekrem İmamoğlu’na mazbatası teslim edildi.
İzdiham nedeniyle adliye önünde basın açıklaması yapmaktan vazgeçen İmamoğlu, Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına doğru hareket etti.
İmamoğlu’nun saat 18:00’da makamına geçmesi bekleniyor.