“Ekonomide kuşatmayla karşı karşıyayız”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır ama Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Son birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler şu gerçeği bir kez daha gösterdi; Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. 'Sermayeye el koymak.' Bunlar falcı mıdır? Anlamak mümkün değil böyle bir şey mi açıkladık? Bunlar gerçekten ihanet şebekesi ama biz bunlara yüz vermeyeceğiz, bu tür spekülasyonları yapanlara da gereken bedeli ödeteceğiz'' dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 10. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına verilen öğle yemeğinde konuşma yaptı.

Erdoğan, ekonomi konusunda şöyle konuştu:

“Son birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler şu gerçeği bir kez daha gösterdi; Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır. Türkiye'nin milli onurunu haysiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız. İstediğin kadar başkan ol ne olursan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp demir çeliğe şu kadar vergi koydum diyemezsin. Bir tarafta stratejik ortak olacaksın bir tarafta stratejik ortağına ayaklarına kurşun sıkacaksın. Böyle bir şey kabullenilebilir mi? Battık, bittik... Böyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır, güçlüdür, yerindedir ve yerinde olmaya da eyvalllah devam edecektir. Bugün yaşadığımız hadisenin ne 1994, ne 2001, ne 2007 kriziyle bir ilgisi yoktur. Gerçekten bambaşka bir durumla karşı karşıyayız. Terörden ekonomik manipülasyonlara bir dizi operasyona maruz kalmamızın en önemli sebebi, milli menfaatlerimiz noktasında tavizsiz bir tutum takınmış olmamızdır.

Sosyal medya üzerinden ekonomik terör kişilikleri var bunlara karşı yargımız tedbirlerini almıştır. Bütün bunlar bu vatana ihanettir. Bu ihanet şebekelerine de elini koluna sallayarak gezebilirsin demeyeceğiz dedirtmeyeceğiz. C planının arkasında yatan gerçek şu sermayeye el koymak. Bunlar falcı mıdır? Anlamak mümkün değil böyle bir şey mi açıkladık? Neye göre bunu söylüyorsun? Bunların da inlerini başlarına geçireceğiz. Bunlar gerçekten ihanet şebekesi ama biz bunlara yüz vermeyeceğiz, bu tür spekülasyonları yapanlara da gereken bedeli ödeteceğiz. Burada asıl mesele Türkiye'yi hedeflerinden vazgeçirmektir. Oyunların gayesi ülkemizi tekrar boyunduruk altına sokarak için boş bir kağıttan kaplana dönüştürmektir. Bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkmamız da milletimizin birliği beraberliği ve desteği ile mümkündür. İnşallah bu oyunu hep birlikte bozacağız.

Birileri cüsselerine güvenerek ülkemize diz çöktürmeye çalışıyor. Kur silahı üzerinden ekonomimizi sarsabileceklerini zannediyorlar. Ekonomik yaptırımlarla bizi sindirebileceklerine inanıyorlar. Her gün bir yenisini ekledikleri küstah açıklamalarla bize had bildireceklerini düşünüyorlar. Yargılaması devam eden bir şahıs üzerinden hukuk sistemimize müdahale etmeye yelteniyorlar. Milli onurumuzu, devletler arası teamülleri, Dünya Ticaret Örgütünün ortaya koyduğu şartnameleri, uluslararası hukuku, diplomatik kuralları tamamen hiçe sayarak 10 bin kilometre öteden bize emir vermeye teşebbüs ediyorlar. Ekonomik tetikçilerini kullanarak, iplerini ellerinde tuttukları kredi derecelendirme kuruluşlarını üzerimize saldırıyorlar. Saldırdılar ne oldu? Hiç. Batmış, bitmiş bir Yunanistan'a sürekli derece veriyorlar. Ya bitmiş zaten, versen ne olacak. Türkiye'nin notunu indirecekmiş. İndirsen ne yazar. Biz ne durumdayız. Onu biz iyi biliyoruz.

Ülkemiz hakkındaki durumu belli kimi basın yayın organlarını, asparagasla, yalan yanlış haberlerle besleyerek Türkiye'nin direncini kırabileceklerini düşünüyorlar. Bunlar Türk milletini zerre kadar tanımıyorlar. Şayet tanısalardı bu milletin Allah'tan başka bir gücün önünde eğilmeyeceğini, diz çökmeyeceğini bilirlerdi. Şayet bizi tanısalardı, Türk milletinin karakterinin bağımsızlık olduğunun farkına varırlardı. Bizi birazcık anlasalardı, Türkiye'ye tehdit ve şantaj dilinin sökmeyeceğini idrak ederlerdi. Tarihimizi okusalardı, bizim bağımsızlığımızdan ve milli onurumuzdan asla ödün vermeyeceğimizi görürlerdi."

"Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir." diyen Erdoğan, milletin müsterih olmasını, vatandaşların gönüllerini ferah tutmalarını istedi.

Sanayicilere seslenen Erdoğan, "Bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. 'Battık, bittik, işi sağlama alalım.' gibi yollara lütfen tevessül etmeyin. Eğer böyle bir yola tevessül ederseniz, yanlış yaparsınız. Bilesiniz ki bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir. Aksi takdirde, başta şahsım B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım. Bunu da böyle biliniz." şeklinde konuştu.