Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye'nin ABD'li yetkililere, "Siz Afrin'den bunları çıkarmazsanız, Afrin'e gireriz. Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz." dediğini aktardı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CNN Türk canlı yayında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan tüm askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden bugüne kadar dünkülerle beraber 13 şehidimiz oldu. 39 yaralımız var. Yaralıların büyük bir kısmı ayakta tedavi olacak şekilde hafif yaralılar. ÖSO mensupları arasında da 30 şehit, 158 yaralı var. Oradaki yaralıların büyük bir kısmı ise hafif yaralı." ifadesini kullandı.

"Bugüne kadar 932 terörist etkisiz hale getirildi. Son rakam bu. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele ve devam edecek. " diyen Bozdağ, teröristlerin kullandığı silahlar ve bu silahların niteliklerinin son derece önemli olduğunu belirtti. Bozdağ, ABD'nin 5 bin tır ve 2 bin kargo uçağı dolusu silahı PYD, YPG terör örgütlerine ve bunların teröristlerine verdiğini ve bu silahların bugün arazide olduğunu vurguladı.

"Bizim amacımız bunu daha erken bitirmektir"

Zeytin Dalı Harekatı'nın Fırat Kalkanı Harekatı'ndan daha uzun soluklu olup olmayacağı sorusu üzerine Bozdağ, Fırat Kalkanı Harekatı'nın coğrafi nitelikleriyle Zeytin Dalı Harekatı'nın arazi şartlarının birbirinden çok farklı olduğuna dikkati çekti.

Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın yapıldığı alanın, Fırat Kalkanı Harekatı'nın alanından yaklaşık 1,5 kat daha büyük olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye sınırını, sınır boyundaki vatandaşlarını ve hemen Afrin bölgesindeki komşularını, can ve mal emniyetini ve ülke bütünlüğünü tehdit eden terör belasını def edene kadar Afrin bölgesindeki terör örgütlerini ve son teröristi temizleyene kadar bu harekat devam edecektir. Bu, kaç gün sürerse o kadar sürecektir. Bizim amacımız bunu daha erken bitirmektir. Amerika dahil buna 'Türkiye burayı hızlıca bitirsin diyorsa' onun yolu basit. Türkiye'ye desteklerini arttırmaları lazım. PYD, YPG terör örgütlerine silah vermeyi durdurmaları, verdikleri silahları toplamaları, terör örgütlerinin üyelerine de 'Türkiye benim müttefikimdir. Siz Türkiye'ye karşı eylem yapamazsınız. Bu silahları kullanamazsınız. Derhal bölgeden çekilin' demeleri lazım. Eğer bunlar olursa, o zaman buradaki mücadele süremiz kısa olur. Çünkü teröristler bölgeden daha hızlıca temizlenmiş olur. Bölge terörden kurtulmuş olur. Ama bu noktada herhangi bir şey yapılmayıp, 'Destek vermiyoruz' deyip de onlara her türlü lojistik yapılırsa, onlara her türlü destek sunulursa o zaman bunu yapanların Türkiye'ye 'Bu harekat kısa sürsün' deme hakları yoktur."

"Münbiç'e de, Fırat'ın doğusuna da gireriz"

Bozdağ, işin başından beri ABD'li yetkililerle çok geniş konuştuklarını, ABD'li yetkililere, "DEAŞ ile mücadeleyi beraber yapalım." dediklerini, karadan da birlikte harekat etmeyi önerdiklerini hatırlattı. ABD'nin bu önerileri kabul etmediğini ve PYD/YPG ile beraber yapacağını söylediğini aktaran Bozdağ, süreçte ABD'li yetkililerin sözlerini tutmadığını, Türkiye'ye verdiği sözlerin tam tersini yaptığını söyledi.

Türkiye'nin ise ABD'li yetkililere bugüne kadar "Siz Afrin'den bunları çıkarmazsanız, Afrin'e gireriz, bölgeden bunları çıkarmazsanız Fırat Kalkanı gibi bir harekat başlatırız. Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz." dediğini aktaran Bozdağ, Türkiye'nin ABD'li yetkilileri bugüne kadar hiç aldatmadığını kaydetti.

"Türkiye bunu yapmaya mecburdur"

Bozdağ, "Onun için eğer Münbiç teröristlerden temizlenmezse Türk Silahlı Kuvvetleri bundan sonra elbette milletimizin ve devletimizin bekası için, topraklarımızın bölünmez bütünlüğü için, sınırlarımızın güvenliği için, vatandaşlarımızın güvenliği için ve yanı başımızda bir terör devleti kurulmaması için Türkiye bunu yapmaya mecburdur. Türkiye'nin bu noktada tercihi yoktur. Bizi böylesi adımları atmaya kimse mecbur etmemelidir. Mecbur edince de 'Neden Türkiye bu adımları attı.' diye sorgulamaya hakkı yoktur." diye konuştu.

"ABD'ye terör unsurlarının çekilmesi için bir süre verdik mi?" sorusu üzerine Bozdağ, "şu tarihe kadar, bu tarihe kadar" şeklinde net süre verilmediğini ifade etti. Bozdağ, "Ama biz şunu net söylüyoruz, Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra eğer buralarda bir gelişme olmazsa Türkiye'nin başlatacağı üçüncü harekat bu bölgeye (Münbiç) olacaktır. Bunu net söylüyoruz. Bizim bu noktada kararlılığımızı kimse sınamamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hem istihbarat birimlerimiz hem güvenlik birimlerimiz teyakkuz halindedir"

Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamada YPG izlerinin bulunmasının ardından bu terör örgütüyle ilişkili unsurların Türkiye'de başka bir terör eylemi hazırlığında olduğu iddiasına ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, Türk Silahı Kuvvetlerinin bölgede terör örgütleriyle mücadele ederken Türkiye'de benzer olayların planlanabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin bütün yaşanabilecekleri hesap ettiğini aktaran Bozdağ, "Devlet olarak hem istihbarat birimlerimiz hem güvenlik birimlerimiz teyakkuz halindedir. Türkiye'de PKK, YPG, PYD ve diğer bunların oluşturduğu irili ufaklı terörist yapıların, Türkiye'de eylem kapasitesini ortadan kaldırmak, eylem yapmalarının önüne geçmek için her türlü tedbir alınmıştır." diye konuştu.

"16 Nisan'da halk karar verdi"

Bekir Bozdağ, erken seçim ihtimali olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine ise AK Parti'nin siyasi geleneğinde erken seçim olmadığını bildirdi. Bozdağ, mahalli seçimlerin Mart 2019'da, milletvekilleri seçiminin ise Kasım 2019'da yapılacağına işaret ederek, "Seçimin hangi tarihte olacağına zaten 16 Nisan halk oylamasında halk kararı verdi. Halkın karar verdiği bir seçim tarihini kimse değiştiremez." dedi.

Bozdağ, ittifak çalışmalarına ilişkin de yaptığı açıklamada, çalışmalara AK Parti ve MHP'den 3'er kişinin katıldığını, çalışmalarda son aşamaya gelindiğini hatırlattı.

Bundan sonraki aşamanın, liderlerin bu konudaki çalışmalara onay vermesi, parlamento süreci ve ittifakın yasallaşması olduğunu dile getiren Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim ittifakına ilişkin önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği bilgisini verdi.