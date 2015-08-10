Egede 1799 kaçak yakalandı

Ege Denizinde, İzmirin Seferihisar, Foça, Menderes, Karaburun ve Çeşme bölgelerindeki 9 olayda 609, Çanakkalenin Ayvacık bölgesindeki 8 olayda 389, Aydının Kuşadası ve Didim bölgesindeki 6 olayda 300, Balıkesirin...

Ege Denizinde, İzmirin Seferihisar, Foça, Menderes, Karaburun ve Çeşme bölgelerindeki 9 olayda 609, Çanakkalenin Ayvacık bölgesindeki 8 olayda 389, Aydının Kuşadası ve Didim bölgesindeki 6 olayda 300, Balıkesirin Ayvalık bölgesindeki 1 olayda 33 göçmen, Muğlanın Bodrum ve Marmaris bölgelerindeki 20 olayda 468 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sırasında 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.



9 Ağustos Pazar günü İzmirin Çeşme ilçesi önlerinde kurtarılan kaçak göçmenler, Yunanistan askerlerinin kendilerini durdurarak silah çektiğini, demir çubukla kendilerine vurduğunu, bazılarının başlarının kanadığını, görevlilerden birinin botlarına binerek, kendilerini Türkiye tarafına doğru getirdiğini, benzin bidonu ve motorlarını suya attığını, ardıdan Türk Sahil Güvenliğinin kendilerini kurtardığını anlattı.



Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 1 Ocak-10 Ağustos 2015 tarihleri arasındaki 837 arama kurtarma operasyonunda, toplam 30 bin 357 kaçak göçmen ile 47 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.





İZMİR, (DHA)