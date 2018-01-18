Ege taştı, İzmir'i su bastı

İzmir'de etkili olan ve saatteki hızı 103 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz taştı, 1. Kordon'daki birçok işyerini su bastı, vapur seferleri iptal edildi.

Sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Denizin taşması sonucu 1. Kordon, Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Bulvarı'nda su taşkınları oluştu.

Birçok mağazayı su basarken işyeri sahipleri suyun içeriye girmemesi için bariyerle önlem aldı.

Kimi işyeri sahipleri ise ellerindeki fırçalarla işletmelerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Araçların ve vatandaşların ulaşımda güçlük çekmesine neden olan fırtına nedeniyle ikisi araç üstüne olmak üzere 11 ağaç devrildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçların üzerinden kaldırılan ağaçlar hasara neden oldu.

Fırtına, deniz ulaşımının da aksamasına neden oldu.

Kentteki yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.

DALGALARIN BOYU 4 METREYE ULAŞTI İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sabah 04.40'tan itibaren etkili olan fırtınanın şiddetinin, İzmir Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre 103,3 kilometreye kadar yükseldiği, rüzgarın şiddetinin Konak ve Alsancak bölgesinde 71,6 kilometreyi bulduğu belirtildi.

Fırtına nedeniyle denizin kabardığı, dalgaların 4 metreye kadar çıktığı ifade edilen açıklamada, sahil kesiminde daha yoğun hissedilen şiddetli lodos nedeniyle Narlıdere, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Balçova, Buca, Alsancak, Karşıyaka, Bornova, Gaziemir, Bayraklı ve Karataş'ta 11 ağacın devrildiği, yükselen denizin bazı bölgeleri su altında bıraktığı ifade edildi.

Denizin aşırı yükselmesi nedeniyle Mavişehir Balıkçı Barınağı ile Konak ve Alsancak vapur iskelelerinde taşmaların yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddetli fırtına ve dalgalar nedeniyle, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın deniz tarafındaki yürüyüş şeridi ve ahşap iskelelerde hasar oluştu. 1. Kordon'da da dalgaların kuvvetiyle parke taşları söküldü. Gece boyunca İZSU ekipleri de seferber oldu. Lodos ve deniz yükselmesi nedeniyle, Karşıyaka bölgesinde yaşanan su taşkınına müdahale edildi."





BELEDİYEYE TEPKİ



İşlettiği kuaförü su basan Musa Uysal, oldukça zor bir durumda olduklarını dile getirerek "Dükkanımızı su bastı, görüyorsunuz halimizi, her taraf su. Yoldan geçenler de duyarlı değil. Polis yolun girişini kapatıyor ama yine de bu yoldan geçip suyun daha da taşmasına dükkanlarımıza girmesine neden oluyorlar. Daha önce de benzer durumları yaşadık burada." dedi.

Oturduğu aparmanın zemin katını su basan Süleyman Çolak da fırtına nedeniyle rögarların tıkandığını belirterek "Rögarlar çekmiyor, altyapı yok. Olacağı bu tabii ki. Hani belediye nerede? Evimiz, salon, su içinde; apartman su altında. Yapacak bir şey yok. Belediye ekipleri seyrediyor." diye konuştu.