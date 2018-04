"Ege'de gerginlik istemiyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege'de son dönemde yaşanan gerginliklerle ilgili, "Yunan tarafının herhangi bir fiili durum yaratma girişimi, ne Türkiye’nin pozisyonunu değiştirecek ne de Ege meselelerinin varlığını etkileyecektir" uyarısı yaptı. Ege’de gerginlik arzulamadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Provokasyonlardan kaçınılmasını bekliyoruz. Biz, Yunanistan’ın, iyi komşuluk ilişkilerine uygun davranmasını ümit ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta KKTC'yi ziyareti sırasında Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de yaşanan gerilimin azaltılması mesajını veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan basınında sürece zarar verdiğine işaret etti. Bakan Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz Yunan basınında sıklıkla ülkemiz aleyhine temelsiz ithamlara yer verilmektedir. Biz, Yunanistan’ın, iyi komşuluk ilişkilerine uygun davranmasını ümit ediyoruz" dedi.



EGE'NİN İKİ KIYISI ARASI BİRKAÇ DAKİKADIR



Yunanistan'da bir siyasinin "Ankara'ya bir saatte gideriz" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz yorumları bilemiyorum ancak Ege’nin iki kıyısı arası uçuş gerçekten de birkaç dakikadan ibarettir" diye konuştu.



Ege'deki meselenin kalıcı ve adil çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu şöyle devam etti:



"Biz Ege Denizi’ne barış ve işbirliğinin hâkim olmasını istiyoruz. Dolayısıyla, böyle anlamsız ve geçersiz yorumlara değil, meselelerimizi nasıl kalıcı ve adil şekilde çözeriz buna bakmamız lazım."



MİT'İN FETÖ OPERASYONLARI



Çavuşoğlu, Milli İstiharat Teşkilatı'nın (MİT) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik yurtdışında yaptığı operasyonlarla ilgili de açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, FETÖ'nün yurtdışındaki uzantılarıyla mücadelenin içerideki yapılanmasına karşı yürüttülen çalışmalar gibi kesintisiz sürdüğünü kaydetti. FETÖ'nün barındığı ülkelere çağrı yapan Çavuşoğlu, "Yabancı muhataplarımızın şunu anlamaları önemlidir; bu örgüt yaşam alanı bulduğu her ülke için güvenlik tehdidi oluşturmaktadır" diye konuştu.



FETÖ ELEMANLARI KAÇAMAYACAK



FETÖ tehlikesinin farkına varan devletlerin işbirliği yaptığını anlatan Çavuşoğlu, "Birçok ülke FETÖ'nün o coğrafyadaki elebaşlarına artık karanlık gündemlerini takip etme izni vermiyor. Türkiye'ye sınırdışı ediyorlar" dedi. FETÖ konusunda atılan adımların hukuk çerçevesinde ele alındığını ifade eden Çavuşoğlu şöyle devam etti:



"Bu noktada alınan tedbirlerin tümüyle hukuk temelinde yürütüldüğünü de özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye'ye sınırdışı edilen şahıslar mahkemelerimiz önünde adalete hesap veriyorlar. KKTC makamları ile de yakın işbirliğimiz devam etmektedir. FETÖ terör örgütü elebaşları adaletten kaçamayacaklarını anlamışlardır. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerinde olacağız."



RUMLAR ORTAK GELECEK İSTEMİYOR



Kıbrıs konusunda da önemli açıklamalar yapan Çavuşoğlu, "Rumlar, Kıbrıslı Türklerle ortak bir gelecek tasavvur edemiyorlar" dedi. Kıbrıs’ta 50 yıldan bu yana sürdürülen müzakerelerle yeni bir federal ortaklığın tesisi amaçlandığını ancak bir sonuç elde edilemediğine işaret eden Çavuşoğlu, "2008-2017 yılları arasında yürütülen son süreçte, 2017 Temmuz ayında Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kalmasıyla sona ermiştir. Bunun nedeni ise ortadadır. Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde ortaklık kurmaya ve siyasi gücü paylaşmaya yanaşmamaktadır" diye konuştu.



Rumların Türklerle 'ortak bir gelecek kurmama' siyasetini değiştirmesi gerektiğine dikkat çeken Çavşoğlu, "Rum tarafının bu tutumu değişmediği sürece Ada’da yeni bir ortaklığın tesisine yönelik her türlü süreç başarısız kalmaya mahkûmdur" uyarısı yaptı.



Rumların ziyniyetini birdenbire değiştirmesini de beklemedikleri mesajı veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rum zihniyetinin birdenbire değişmesini beklemek de gerçekçi olmayacaktır" dedi.



TÜRKİYE DİYALOGTAN YANA



Türkiye olarak diyalogdan kaçmayacaklarının altını çizen Çavuşoğlu şunları söyledi:



"Biz, her halükarda, Kıbrıs meselesine diyalog ve diplomasiye dayalı, müzakere edilmiş adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği inancımızı muhafaza ediyoruz. Ada’daki her iki tarafın da siyasi olarak eşit olduğu gerçeği asla değişmeyecektir ve sürdürülebilir her türlü çözüm ancak bu gerçeğin üzerine inşa edilebilir. Bulunacak çözüm, Kıbrıs Türkünün refahı ve güvenliğini garanti altına alacak düzenlemeleri mutlaka içerecektir."



KIBRIS'TA YENİ BİR YOL



Kıbrıs'ta atılacak adımlarla ilgili bir yolun belirlenmeye başladığının sinyalini veren Çavuşoğlu, "Önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi KKTC makamlarıyla yakın temas ve işbirliği içerisinde belirlemekteyiz" diye konuştu. Çavuşoğlu şöyle devam etti:



"Hem Doğu Akdeniz bölgesindeki istikrarın güçlendirilebilmesi açısından, hem de ilgili taraflara sağlayabileceği çok yönlü çıkarları gözönünde tutarak samimiyetle desteklediğimiz bu çözüm arayışına yapıcı katkılar sağlamaya devam ederek, çabalarımızı kararlılık ve iyi niyetle sürdüreceğiz."



TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİ



Türkiye'nin Kıbrıs'taki önceliğinin ne olduğuyla ilgili bir soruya da Çavuşoğlu, "Önceliğimiz, Kıbrıs Adası’nda barış ve istikrarın devamını teminen, Ada’daki iki halkın ve özellikle Kıbrıs Türklerinin huzur içinde yaşamalarının sağlanmasıdır. Mevcut huzur ortamının korunması her türlü siyasi beklentinin üzerindedir" diye cevap verdi.