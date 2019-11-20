Efsaneye veda

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım Pazar günü hayatını kaybeden 91 yaşındaki usta sanatçı Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda tören yapıldı.

Kenter'in Türk bayrağına sarılı ve etrafı beyaz çiçeklerle çevrili tabutunu sevenleri karanfillerle donattı. Törende Kenter’in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Törene katılan sanatçılar hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter'i anlattı.

Törenin ardından usta oyuncunun naaşı, Levent Afet Yolal Cami'ine getirildi. Sanat, siyaset ve medya dünyasından birçok ünlü isimle birlikte çok sayıda vatandaş da Kenter’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Sanatçı kılınan namaz sonrası Aşiyan Kabristanı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılan oyuncu Nevra Serezli, şunları söyledi:

"Tiyatronun temel taşlarından biri. Ben gözümü açtım, Yıldız ve Müşfik Kenter ile tanıştım. 1963 senesinden beri her oyununu izledim. Beraber İngiltere'de bir oyun oynama şerefine nail oldum. Her zaman çok hayranlıkla izlediğim bir sanatçıydı. İyi bir usta ve hocam da oldu bir sene. Bazı insanlar var ya hani 'onlar hiçbir zaman gitmezmiş' gibi düşünülür. Yıldız hocamın gidişi böyle çok şok etti beni. Çünkü o hep vardır. Hep bu tiyatroda şu perde açılacaktır. Biz de arkaya kulise gidip onu öpeceğiz ve kutlayacağız. O da bizi karşılayacak, gibi geliyor. Bu son yıllarda çok fazla değer kaybettik."

Oyuncu Demet Akbağ, "Çok büyük bir kayıp Türk tiyatrosu için. Çok önemli bir tiyatro sanatçısını, hocayı kaybettik. Ben onun öğrencisi olabilme şansına sahip oldum. Onunla aynı sahneye çıkabilmiş biri olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Yeri dolmaz bir sanatçıydı. Türk tiyatrosu için çok büyük bir kayıp" diye konuştu.

Oyuncu Ali Poyrazoğlu da "Bazen sözün bittiği noktaya geliyoruz. Benim hayatımda çok önemli bir insandı. Benim hocamdı, Türk tiyatrosunun annesiydi. Ben de çok emeği var. Türk tiyatrosuna, Türk tiyatro seyircisine çok emek verdi” dedi.