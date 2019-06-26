Edirne’de katliam gibi kaza

Edirne'nin Meriç ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 30 yaralı var.

Büyük Doğanca Mahallesi Artezyen Caddesi’nde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.



Kazada 10 düzensiz göçmen öldü, 30 kişi yaralandı.



Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.



Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamanı yitirenler ise morga götürüldü.

"DUR İHTARINA UYMADI"



Edirne Valiliği olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kazada ölen düzensiz göçmenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilendi.



Açıklamada, "Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca jandarma komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış, merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş, 30 göçmen ise yaralanmıştır." bilgisi verildi.

"10 KİŞİ TAŞIMASI GEREKİRKEN 41 KİŞİ TAŞIYOR"

Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapmasıyla ilgili "10 göçmen hayatını kaybediyor. Şu anda 30 da yaralı çeşitli hastanelerde tedavi altındalar. Ölenlere Allah rahmet eylesin" dedi.



Düzensiz göçmen taşıyan aracın kaza yapması sonucu ölü ve yaralıların olduğunu belirten Dübek, "10 kişi taşıması gereken yolcu minibüsü 41 kişiyle yola çıkıyor. Bunların 40'ı Afganlı, 1'i Pakistanlı. Kaçarken jandarmanın dur ihtarına uymuyor minibüs. Artezyen Caddemizdeki ana kavşakta binaya çarpıyorlar. Kaza meydana geliyor. 10 göçmen hayatını kaybediyor. Şu anda 30 da yaralı çeşitli hastanelerde tedavi altındalar. Ölenlere Allah rahmet eylesin." diye konuştu.



Dübek, ilçe çevresinde ve çevre köylerde her gün çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandığını sözlerine ekledi.