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E-5'te ilginç eylem

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E-5'te toplanan bir grup motosiklet sürücüsü, basit kazalarda bile ölümlere neden olan demir bariyerleri protesto etti: Katil bariyer istemiyoruz

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E-5'te ilginç eylem
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İstanbul'da motosiklet sürücüleri ölümlere neden olan demir bariyerlere karşı eylem yaptı.

E-5 Karayolu Darülaceze mevkiinde toplanan bir grup motorcu, ölümlerin önüne geçilebilmesi için farklı bir bariyer sistemi kurulmasını istedi

"Katil bariyer istemiyoruz" sloganıyla toplanan motorcular, karayolunda bir süre slogan attı.

Grup adına söz alan sözcü, "Şu ana kadar motosikletli kaza yapan arkadaşlarımızın ölümlü kaza sonucunda yüzde 20’si kazadan sonra sürüklendiğimiz için bariyerlere vuruyor. Sürtünmeden dolayı bedenimizi, uzuvlarımızı kesebiliyor. Bu yüzden biz katil değil motorcu dostu bariyer istiyoruz. İnsan canı bu kadar ucuz olamaz” dedi.

Ardından başlarını demir bariyerlere koyan eylemciler olaysız dağıldı.

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