Düzce'yi sel ve heyelan vurdu

Türkiye'nin Düzce ilçesinde aşırı yağmur nedeniyle dereler taştı, bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı.

Düzce Valiliği, etkili olan kuvvetli sağanak ve toprak kaymasından Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde 23 köyün etkilendiğini ve köylere ulaşım çalışmalarının tüm hızıyla sürdürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"İlimizde 17 Temmuz 2019 akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkililer ve kurumlara bağlı ekiplerimiz, araç ve gereçleri ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı, kapanan yolların açılması ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir." Şu ana kadar 5 helikopterle 51 kişinin mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, il genelinde Düzce İl AFAD Müdürlüğü eşgüdümünde yürütülmekte olan çalışmalara destek vermek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığından ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan toplam 5 helikopter ile Sakarya İl AFAD, Zonguldak İl AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlığından Arama Kurtarma personellerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Cumayeri ilçesinde ise etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalarak sabah saatlerinde kurtarılan 8 kişi, helikopterle getirildikleri Sakarya'daki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

METEOROLOJİ UYARDI Düzce ve Sakarya'da devam eden yağışların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, havanın, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat ve Ardahan çevreleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.



Denizlerde fırtına beklenmezken, yağışların Samsun'un doğusu ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Düzce ve Sakarya'da yağış nedeniyle meydana gelebilecek rüzgar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de etkili olan kuvvetli sağanak ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki vatandaşlar, helikopterlerle il merkezine sevk ediliyor.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle merkezden geçen çivi deresinin taşması sonucu birçok dükkan ve bazı araçlar sular altında kaldı.

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, ilçede büyük bir afet yaşandığını söyledi.

Can kaybının olmadığını belirten Öztaş, şöyle konuştu:



"Yağmur şu an biraz dindi. Can kaybı olmaması bizim için teselli. Cami altındaki dükkanları su bastı. Bazı araçlar denize kadar sürüklendi. Zararımız çok büyük. Dükkan ve mekanları su bastı, Allah Düzce'nin yardımcısı olsun."

Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığından istenen kurtarma helikopterlerinin bölgedeki insanları kurtarma çalışması sürüyor.



İl merkezindeki 18 Temmuz Stadı'na getirilen vatandaşlara, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapıyor.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde ilçe genelinde selin hakim olduğunu kaydetti.



Can kaybının olmadığına değinen Kaymakam Öztürk, "İlçenin Esmahanım, Uğurlu, Dilaver Karatavuk köylerinde sel etkili oldu. Valilik, jandarma ve tüm ekipler çalışıyor. Özellikle Uğurlu köyü sular altında kaldı. Yollarda heyelan nedeniyle Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşamıyoruz ancak muhtarla iletişim halindeyiz. Köylerde araçlar sular altında kaldı. Şu anda 12 kişi hastanede. Durumları iyi. Can kaybı olmaması bizler için sevindirici ancak zarar çok büyük." ifadelerini kullandı.