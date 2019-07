Düzce'yi sel ve heyelan vurdu

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, ilçede büyük bir afet yaşandığını söyledi.

Can kaybının olmadığını belirten Öztaş, şöyle konuştu:



"Yağmur şu an biraz dindi. Can kaybı olmaması bizim için teselli. Cami altındaki dükkanları su bastı. Bazı araçlar denize kadar sürüklendi. Zararımız çok büyük. Dükkan ve mekanları su bastı, Allah Düzce'nin yardımcısı olsun."