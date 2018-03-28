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Düzce'nin ilçesinde depremler okulları tatil etti

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde art arda meydana gelen hafif şiddette 4 depremin ardından okullar tatil edildi.

Düzce'nin ilçesinde depremler okulları tatil etti
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 Düzce'nin Gölyaka ve Gümüşova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren büyüklüğü 1,9 ila 3,6 arasında değişen 4 deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gölyaka ilçesinde 08.05-09.38 saatlerinde büyüklüğü 1,9 ila 3,6 arasında değişen 4 deprem gerçekleşti.

İlçede depremler nedeniyle can ve mal kaybı meydana gelmezken, bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. 

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Valisi Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada "İlçede sabah saatlerinden bu yana çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar oluştu. Herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı fakat okullardaki çocuklarımız panik yaşadı. Tedbir amaçlı ilçede bulunan tüm okulları bir gün süreyle tatil ettik" dedi.

Dağlı, ekiplerin hızlı bir şekilde ilçeye yönlendirildiğini ifade ederek, AFAD ve kaymakamlık ekiplerinin bölgede çalıştıklarını, teyakkuz halinde olduklarını kaydetti.

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