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Duvarını deldikleri kuyumcuyu soydular

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Konya'da kimliği belirsiz kişiler, girdikleri berber dükkandaki duvarı balyozla kırarak; bitişikteki kuyumcudan 400 bin lira değerinde altın çaldı.

Duvarını deldikleri kuyumcuyu soydular

Konya'da duvarı balyozla kırılan kuyumcudan 400 bin liralık altın çalındı.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi.

Kimliği belirlenemeyen 2 zanlı, berber dükkanının kapısını zorlayarak içeri girdi.

Buradan da balyozla duvarı kırıp, bitişiğindeki kuyumcuya geçen şüpheliler, yaklaşık 400 bin liralık altını aldı.

Şüpheliler, alarmın çalması üzerine geldikleri motosiklete binip, kaçtı. 

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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