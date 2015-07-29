Dur ihtarına uymayıp kaza yapan minibüsten cephanelik çıktı

Polis aracıyla minibüsün çarpıştığı kazada şüpheli araç durduruldu. Şüpheli araçtan çok sayıda silah ve bomba çıkarken, kazada 2 polis yaralandı. Mardin Valiliği yapılması planlanan büyük bir saldırının engellendiğini açıkladı....

Polis aracıyla minibüsün çarpıştığı kazada şüpheli araç durduruldu. Şüpheli araçtan çok sayıda silah ve bomba çıkarken, kazada 2 polis yaralandı. Mardin Valiliği yapılması planlanan büyük bir saldırının engellendiğini açıkladı.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, içinde çok miktarda silah ve mühimmat bulunduğu belirtilen minibüs, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı istihbarat sonucu tespit edildi. Şüpheli aracın dün saat 22.00de Kızıltepe İlçesinden Şanlıurfanın Viranşehir ilçesi yönüne gittiğini gören zırhlı polis ekibi, takibe başladı. Açıklamada, şüpheli araca durması konusunda sık sık ihtarda bulunuldu. Ancak uyarıları dikkate almayan minibüsteki 2 şüpheli, polis aracına uzun namlulu silahlarla ateş etti. Valilik açıklamasında, açılan ateş sonucu ön camları kırılan ve kaputuna mermi isabet eden zırhlı polis aracının görüş kabiliyetini kaybetmesi üzerine minibüsle çarpıştı. Ardından şüpheli araç da karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Zincirleme kazanın ardından şüpheli minibüsten çıkan 2 terörist, polislere ateş açarak kaçtı.



MİNİBÜSTE CEPHANELİK



Teröristlerce terk edilen minibüste yapılan aramada, kablolarla düdüklü tencereye bağlanmış kol saati görünümlü zaman ayarlı bomba, 1 bixi marka otomatik tüfek, 430 bixi fişeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 210 kalaşnikof fişeği, 91 adet M-16 tüfek mermisi, 8 el bombası, 10 boş kovan ve askeri mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.



MARDİNDE BÜYÜK BİR SALDIRI ÖNLENDİ



Meydana gelen olayda 2 polis memurunun hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığını belirten Valilik, yaralı polislerin tedavisinin devam ettiğini kaydetti. Valilik, kolluk kuvvetlerinin başarılı çalışmaları ve halkın desteği ile, yapılması planlanan büyük çaplı hain bir saldırının önlendiğini açıkladı.



Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA)