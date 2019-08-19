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"Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız"

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TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda 1 aydır; Fatih, Finike-1 kuyusunda 4 aydır sondajlarına, Barbaros Hayreddi̇n Paşa gemimiz de 2 yıldır sismik çalışmalara Doğu Akdeniz'de devam ediyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız."

"Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız"
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TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin açıklaması hakkında "Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin il başkanları toplantısında "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.
Bakan Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti:
"Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda 1 aydır; Fatih, Finike-1 kuyusunda 4 aydır sondajlarına, Barbaros Hayreddi̇n Paşa gemimiz de 2 yıldır sismik çalışmalara Doğu Akdeniz'de devam ediyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız."

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