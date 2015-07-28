Düğün konvoyundaki ihmal kazası kamerada

Türkiye'de de sık sık rastladığımız görüntüler Sırbistan'da kaydedildi. Camdan sarkan kişi virajda düştü.

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Sırbistanda bir düğün konvoyundaki araçlardan biri içinde bulunan gençler, aracın camlarını açarak dışarı sarkınca, gençlerden biri virajda yola düştü. Yaşanan kaza arkadaki araçtaki kişilerce görüntülendi.

Olay Sırbistanın Ravnye kasabasında yaşandı. Arkadaşının düğün konvoyundaki araçlardan birine binen 22 yaşındaki M.N, aracın camından sarkarak yol almak istedi.

Aracın viraja girmesi ile hakimiyetini kaybeden genç araçtan yola düştü. Gencin yara almadan kurtulduğu kaza arkadan gelen kişilerce böyle kaydedildi.

Kaynak : DHA