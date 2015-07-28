banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Düğün konvoyundaki ihmal kazası kamerada

banner27

Türkiye'de de sık sık rastladığımız görüntüler Sırbistan'da kaydedildi. Camdan sarkan kişi virajda düştü.

Düğün konvoyundaki ihmal kazası kamerada
banner137
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(dfp-haber-ici); });

Sırbistanda bir düğün konvoyundaki araçlardan biri içinde bulunan gençler, aracın camlarını açarak dışarı sarkınca, gençlerden biri virajda yola düştü. Yaşanan kaza arkadaki araçtaki kişilerce görüntülendi.

Olay Sırbistanın Ravnye kasabasında yaşandı. Arkadaşının düğün konvoyundaki araçlardan birine binen  22 yaşındaki M.N, aracın camından sarkarak yol almak istedi.

Aracın viraja girmesi ile hakimiyetini kaybeden genç araçtan yola düştü. Gencin yara almadan kurtulduğu kaza arkadan gelen kişilerce böyle kaydedildi.

Kaynak : DHA

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.