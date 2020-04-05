DSÖ'den Türkiye için endişelendiren istatistik

Dünyaya kâbusu yaşatan yeni tip corona virüsü ile ilgili Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı dikkat çekti. Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin, 3 Nisan itibarıyla Avrupa ortalamasından 4 kat, dünya ortalamasından ise 9 kat fazla olması endişeleri arttırdı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Nisan’da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye’deki corona virüsü vakalarıyla ilgili detaylı bir açıklama yapmıştı. Bakan Koca 3 Nisan tarihine kadar hayatını kaybeden 425 kişinin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstünde olduğunu açıklamıştı. Türkiye’de corona virüsü kaynaklı 60 yaş altı ölüm oranı yüzde 21.3 olarak ilk kez açıklanırken oranın yüksekliği dikkat çekti.

AVRUPA’NIN 4, DÜNYANIN 9 KATI

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa ofisinden 2 Nisan’da yapılan açıklamada kıtada corona virüsünden ölenlerin yüzde 95’inin 60 yaş üzerinde olduğunu duyurmuştu. DSÖ Avrupa istatistiklerine göre kıtada 60 yaş altı corona ölüm oranı yüzde 5 olarak hesaplanırken, Türkiye’de corona virüsü kaynaklı 60 yaş altı ölümlerin ortalamasının 4’te birine denk geliyor.

Bunların yanı sıra dünya genelinde coronadan 60 yaş altı ölümler, Türkiye ile kıyasladığında tablo daha da endişe verici hale geliyor. Dünya genelinde 60 yaş altı ölüm oranı yüzde 2.3 olarak kayda geçerken bu oran Türkiye’nin 9’da 1’i…

PEŞ PEŞE UYARILAR

Dünya Sağlık Örgütü ise corona virüsü sadece yaşlıları etkiliyor algısına karşılık harekete geçti.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde corona virüsü hakkında gençlere uyarılarda bulunmuştu. Ghebreyesus, “Bugün gençlere bir mesajım var. Siz yenilmez değilsiniz. Virüs haftalarca hastanede yatmanıza neden olabilir, hatta ölümünüze yol açabilir” ifadelerini kullanmıştı.

GENÇLER DİKKAT

Gençlere uyarılarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün, Yeni Görülen Hastalıklar Bölüm Başkanı Maria Van Kerkhove de “Bazı ülkelerde 30'larındaki, 40'larındaki ve 50'lerindeki insanların daha çok oranlarda yoğun bakımda olduğunu ve öldüğünü görüyoruz. Eğer hastaneye gitmeye gerektirecek kadar hasta olmasanız da, zatürre gibi hastalıklara çevirebilir” sözleriyle gençleri uyardı.