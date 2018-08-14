banner107
Transfer yoğunluğu
Transfer yoğunluğu
159 0
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
57 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
20 0
Sürücüler zor anlar yaşadı
Sürücüler zor anlar yaşadı
54 0
El emeği ürünler halka sunuluyor
El emeği ürünler halka sunuluyor
16 0
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
48 0
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
40 0
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
151 0
banner82
banner147

Döviz bozana bedava piknik tüpü!

banner27

Düzce'de bazı esnaf, ülke ekonomisine katkı sağlama iddiasıyla dövizini ve altınını bozduranlara bedava çay veriyor. Maraş’ta ise bir esnaf, 500 dolar bozdurup makbuzunu getirenlere piknik tüpünü ücretsiz veriyor

Döviz bozana bedava piknik tüpü!
banner137

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yastık altındaki dolarlarınızı bozdurun' çağrısı sonrasında Düzce'de bazı esnaflar harekete geçti. Esnaflar dolar bozduranlara bedava çay veriyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde telefon dükkanı sahibi Köksal Uyanık, pastane işletmecisi Burhan Uğurlu, pideci Veysel Öztürk ve kuaför Ünal Kuşcu, iş yerlerinin camlarına "Dolar, avro ve altın bozdurduğuna dair makbuz getiren herkese telefon kılıfı, çay, pide, ayran, saç sakal kesimi bedava" yazılı not astı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine bu kararı aldıklarını belirten Köksal Uyanık, "Dolar, avro bozdurana istediği telefon kılıfını hediye ediyoruz. Devletimizin her zaman yanındayız arkasındayız." dedi.

Pastane işletmecisi Uğurlu ise "Biz her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız. O ne derse o olur. Dolarını, avrosunu, altınını bozdurana çay pasta bedava. Kapımız herkese açık. Yeter ki ülke ekonomimiz güçlensin. Güçlü olsun." diye konuştu.

Pideci Veysel Öztürk de "Vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkıyoruz. Dövizini altınını bozdurana pide ayran bizden ikram." ifadelerini kullandı.

MARAŞ’TA 500 DOLAR BOZDURANA PİKNİK TÜPÜ BEDAVA

Öte yandan Maraş'ın Afşin ilçesinde bir esnaf, Erdoğan'ın 'yastık altındaki paralarınızı bozdurun' çağrısına kulak vererek, 500 dolar bozdurup makbuzunu getirenlere piknik tüpünü ücretsiz veriyor.

Afşin ilçesinde tüp bayisi işleten Recep Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yastık altındaki döviz ve altınları bozdurup Türk lirasına çevrilmesi çağrısı üzerine kampanya başlattıklarını söyledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.