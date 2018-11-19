Dönmez: Doğu Akdeniz'de tek taraflı adım kabul edilemez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, NTV'nin sorularını yanıtladı. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz çalışmaları hakkında konuşan Dönmez, "Biz Doğu Akdeniz'de tek taraflı adımların kabul edilmeyeceğini söyledik. Kimsenin kaynağında gözümüz yok" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'nin sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TürkAkım'dan ilk doğalgaz 2019 sonunda hem birinci hattan hem de anlaşma tamamlanabilirse ikinci hattan gelecek. İstanbul'un gazı yeni birinci hattan gelecek.

Deniz tarafındaki tüm çalışmaları Gazprom üstlendi. Karaya çıktıktan sonra bağlantıyı 69 kilometrelik hattı BOTAŞ yapacak. Diğeri de Avrupa'ya gidecek kısmı onu BOTAŞ ve Gazprom birlikte yapacak. Avrupa'ya geçiş ücreti olacak. Türkiye bu ücreti alacak.

Bulgaristan da bu işe talip. Yunanistan'ın açıklamaları var. Balkanlar üzerinden Orta Avrupa'ya doğru ikinci hattın uzaması ihtimali var.

"TEK TARAFLI ADIMLAR KABUL EDİLEMEZ"

(Doğu Akdeniz'deki doğalgaz çalışmaları) Biz Doğu Akdeniz'de tek taraflı adımların kabul edilmeyeceğini söyledik. Biz Türk halkının hak ve menfaatlerinin gözetilmesi gerektiğini savunduk. KKTC'nin vermiş olduğu alanlarda aramamız devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Fatih sondaj gemimiz Antalya açıklarında sondaja başladı. Kimsenin kaynağında gözümüz yok.

Hem doğalgazda hem petrolde son 15 yıldır yoğun yabancı yatırımcı ilgisi var. Biz de gereken desteği kendilerine vereceğiz.