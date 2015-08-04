Karsın Sarıkamış ilçesinden geçen Bakü-Tiflis-Kars-Erzurum doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Kars Valisi Günay Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakü-Tiflis-Kars-Erzurum Doğal gaz Boru Hattında bir patlama meydana...

Karsın Sarıkamış ilçesinden geçen Bakü-Tiflis-Kars-Erzurum doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.



Kars Valisi Günay Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakü-Tiflis-Kars-Erzurum Doğal gaz Boru Hattında bir patlama meydana geldiğini ve araştırmaların sürdüğünü belirterek, bölgedeki gaz akışının kesildiğini söyledi.



Gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Vali Özdemir, Yağbasan mevkisinde gaz akışı kesildi. Ormanlık alana herhangi bir sıçrama durumu yok. Arkadaşlarımız o bölgeye geçiyorlar diye konuştu.



Öte yandan, patlamanın ardından borudan çıkan gaz sesi yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Sarıkamış ilçesinden duyuldu.

AA



