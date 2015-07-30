Diyarbakırda polis aracına silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu

Saat 22.45te Çınar İlçesinde devriye görevi yapan resmi polis aracına, kimliği belirlenemeyen bir terörist tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı.

Saat 22.45te Çınar İlçesinde devriye görevi yapan resmi polis aracına, kimliği belirlenemeyen bir terörist tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı.







Çevredekilerin büyük korku yaşadığı saldırıda araçta bulunan polis memuru Mehmet Uyar (30) ile yoldan geçen Osman Caran ve İbrahim Turan adlı vatandaşlar yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken, saldırıda ağır yaralanan polis memuru Mehmet Uyar (30) ile Caran ve Turan Diyarbakır Bölge Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen saldırıda ağır yaralanan polis memuru Mehmet Uyar (30) kurtarılamayarak şehit oldu, sivil vatandaşlardan Osman Caran da hayatını kaybetti. Diğer yaralı İbrahim Turanın ise tedavisine devam edildiği belirtildi.

Şehit düşen polis memuru Mehmet Uyar`ın kendisi gibi polis eşi Nedime Uyar`ın (sağda) 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.



Kaçan saldırganın yakalanması için ilçe genelinde Özel Harekat polisleri ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı.