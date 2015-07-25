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Diyarbakırda F-16lara ateş açıldı

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Diyarbakırda, 2. Hava Kuvvet Komutanlığına bağlı 8inci Ana Jet Üssünden kalkan savaş uçaklarına kimliği belirsiz kişiler tarafından havaalanında bulunan meydanda ateş açıldı. Uçaklara ateş açıldığı iddiası üzerine asker ve...

Diyarbakırda F-16lara ateş açıldı
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Diyarbakırda, 2. Hava Kuvvet Komutanlığına bağlı 8inci Ana Jet Üssünden kalkan savaş uçaklarına kimliği belirsiz kişiler tarafından havaalanında bulunan meydanda ateş açıldı.

Uçaklara ateş açıldığı iddiası üzerine asker ve polisler zırhlı araçlarla ateş açılan alanda devriye görevi yaptı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakırda akşam saatlerinde 8inci Ana Jet Üssünden kalkan F-16lar uçuşları sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş edildi.

Durumun anlaşılması üzerine pisti gören Yeniköy Mezarlığı mevkiinde polis ekipleri devriye atarak kontrol sağladı. Pistin bulunduğu alanda ise askeri zırhlı araçlar devriye görevi yürüterek güvenlik sağladı. F-16lar uçuşlarının ardından tekrar pistlerine dönerek Hangarlara girdiği görüldü. 

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